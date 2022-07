Spar Express weer ambassadeur

De Spar Express van uitbaters Tonny Hoste en Ilse Rollez werd net als vorig jaar tot ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur van Groot-Staden verkozen. Opmerkelijk want Tonny (49) en Ilse (41) openden hun zaak pas in augustus 2020.

“Ilse en ik waren ruim 30 jaar actief in de groenteteelt”, vertelt Tonny. “Ik hielp al vanaf mijn 15de thuis op het bedrijf. Ilse had ruim 20 jaar een hoevewinkel waar rechtstreeks aan de consument verkocht werd. We kapten met de landbouw wegens familiale omstandigheden. Daarnaast is werken als landbouwer niet zo evident meer. We waren ook syndicaal actief en zagen wat er op ons aan het afkomen was.”

“We openden hier in augustus 2020 en startten in maart 2020 door de coronacrisis aanvankelijk als pop-up in groenten en fruit”, gaat Tonny verder. “We hadden nu eenmaal de ervaring en de benodigdheden. Een half jaar later openden we op dezelfde locatie in de Westrozebekestraat onze Spar Express.” Ook nu is er in de Spar Express nog een groot aanbod van verse groenten en fruit. “We bieden onze groenten en fruit zelfs in bediening aan”, weet Tonny. “Er zijn heel weinig warenhuizen waar dat het geval is. We blijven uitgaan van onze sterkte en onze achtergrond. Ilse trekt vier maal per week naar de veiling om verse groenten en fruit in te slaan. Ze kiest alles zelf uit. We zijn op gebied van groenten en fruit wellicht niet altijd de goedkoopste, maar de kwaliteit is er altijd.”

“Daarnaast appreciëren heel veel mensen het dat we ook op zon- en feestdagen open zijn van 8 tot 18 uur. Dat we opnieuw tot ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur van Groot-Staden verkozen werden betekent voor ons dat de mensen content zijn met wat we doen. Het behalen van het ambassadeurschap is ook een uithangbord voor ons. De mensen appreciëren het ook dat er hier de hele dag door belegde broodjes te verkrijgen zijn. We horen ook dat de mensen ‘stoefen’ met de vriendelijke bediening en dat er mond-tot-mondreclame is”. (BCH)