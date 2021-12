Slotshow Super Shopping gaat zondag digitaal

Het slotevenement van Super Shopping Kortrijk op 19 december vindt niet plaats op de Veemarkt, maar wel via een livestream vanuit Het Droombos in K in Kortrijk, dat als studio fungeert.

“Aangezien het slotevent van Super Shopping jaarlijks tot 2.000 kooplustigen op de been brengt, is het door de huidige coronacijfers niet verantwoord om zo’n massa volk samen te brengen op één locatie”, zeggen de organisatoren die de digitale toer opgaan met de trekking van Super Shopping.

De livestream start om 10.30 uur en wordt gepresenteerd door Jeremy Vandoorne, bijgestaan door de Kerstman. De stembussen worden vroeger opgehaald dan eerder voorzien was.

Je kan ten laatste tot zaterdagavond 18 december om 19 uur je lotje deponeren in de urne aan de infobalie in K in Kortrijk of tot zondagmorgen 9.30 uur in de urne op de Grote Markt, ter hoogte van Crocodile.

Winnaars trekking

De winnaars van de trekking zullen telefonisch worden uitgenodigd op een feestelijke uitreiking om 14 uur in K in Kortrijk. Dan zullen er voor 15.000 euro aan Kortrijkse cadeaubonnen uitgereikt worden in het bijzijn van schepen van Economie, Wouter Allijns.