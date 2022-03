Slimme koelkast verovert werkvloer: West-Vlaamse start-up Tasties sluit deal met internationale cateraar

Tasties, dat sinds begin 2021 slimme koelkasten bij bedrijven plaatst, schakelt een versnelling hoger. De West-Vlaamse start-up gaat in zee met de internationale beursgenoteerde cateraar Compass Group en wil de komende drie jaar minstens vierhonderd ‘smart fridges’ aan de man brengen. Met hun technologie kunnen werknemers op een laagdrempelige manier, en zonder het inzetten van extra personeel, gezonde voeding kopen. “Op termijn willen we dé referentie in de sector worden”, aldus co-ceo’s Jelle Fluit (42) en Pieter-Jan Debel (27).

Het idee voor Tasties ontsproot aan de hersenpan van Pieter-Jan Debel toen hij nog als advocaat bij een Brussels kantoor aan de slag was. “Ik klopte er vaak lange dagen en moest beroep doen op afhaalmaaltijden om de innerlijke mens te sterken. Alleen waren die vaak ongezond en kwamen ze lauw op mijn werkplek aan”, glimlacht hij. “Dat kon beter.”

De Wevelgemnaar bedacht een systeem waarbij je aan de hand van een app en QR-code een koelkast kan openen en zo op een erg gebruiksvriendelijke manier gezonde gerechten uit kan halen. Door je bankrekeningnummer aan je account te koppelen en alle producten van een RFID-label (radio-frequency identification, red.) te voorzien, wordt je bestelling automatisch betaald.

De focus ligt nu op de Benelux. Daarna moet de rest van Europa volgen

Samen met de van Vilvoorde afkomstige Jelle Fluit, die heel wat ervaring in de horeca- en cateringwereld heeft opgedaan, verfijnde hij het concept. Op 31 december 2020 hielden ze hun start-up boven de doopvont en nu al kozen heel wat bedrijven – waaronder kleppers als SD Worx, Provincie Antwerpen, Renson en ION – ervoor om een slimme koelkast aan hun bedrijfskantine toe te voegen.

Ontzorgen

“We zijn in volle coronapandemie gestart, maar sinds de grote heropening van de kantoren staat de telefoon roodgloeiend”, stellen de co-ceo’s. “Bedrijven die door het quasi volledige telewerken eerst de boot afhielden, kiezen nu massaal voor onze slimme koelkasten.”

“Sinds september vorig jaar installeerden we er al zo’n 25 en de komende maanden komen er in de Benelux zeker een honderdtal bij. Het is duidelijk dat bedrijven op zoek zijn naar alternatieven voor de klassieke bedrijfscatering.”

“Corona heeft het kantoorleven ook helemaal veranderd. Werknemers trekken op een meer individuele en flexibele manier naar kantoor en willen ook daar vers en gezond kunnen eten en drinken. Met Tasties willen we op die vraag inspelen door het mogelijk te maken om onbemande bedrijfsrestaurants op poten te zetten die hun klanten en werknemers volledig ontzorgen.”

“Zo kunnen ze uit onze koelkasten perfect gerechten meenemen om ’s avonds met hun gezin van te genieten. Ons systeem sluit diefstal trouwens volledig uit, dankzij de digitale manier van afrekenen.”

Midden-Oosten

Amper een goed jaar na de opstart krijgt Tasties een stevige duw in de rug. Het bedrijf, dat nu in totaal vier werknemers telt, sloot een deal met de beursgenoteerde cateraar Compass Group. De internationale speler wil samen met Tasties haar netwerk aan onbemande bedrijfsrestaurants verder uitbouwen.”

© Tasties

“Een niet te onderschatten stap in onze evolutie”, klinkt het bij Pieter-Jan en Jelle. “Het doel is om binnen drie jaar minstens vierhonderd slimme koelkasten operationeel te hebben en ons team naar een twintigtal mensen uit te breiden. Daarvoor verhuizen we eind april ook naar een nieuw en groter onderkomen in Diegem in Vlaams-Brabant.”

De focus ligt de komende maanden op België, Nederland en Luxemburg, daarna moet de rest van Europa voor de charmes van Tasties vallen.

“De Duitstalige markt bijvoorbeeld heeft enorm veel potentieel. Maar we kijken ook verder. Het Midden-Oosten moet eveneens een belangrijke afzetmarkt worden, daarvoor voeren we momenteel volop onderhandelingen.”

“Bedoeling is dat wij op termijn dé referentie worden op vlak van slimme koelkasten op de werkvloer. Met topkwaliteit en verse producten als ankerpunt, net als een laagdrempelige en zeer gebruiksvriendelijke interface.”

“De warme gerechten zullen onder andere door sterrenchefs Filip Claeys van De Jonkman en David Martin van La Paix ontwikkeld worden, maar tegelijk plaatsen we die aan een erg scherpe prijs in de markt. En uiteraard spelen we ook in op een vegetarisch en vegan aanbod.”

Woonzorgcentra, hotels…

Als unieke tech- en dataspeler zal Tasties ook de gelegenheid hebben om nieuwe markten aan te boren. “We kunnen een uitstekend alternatief vormen voor de roomservice in hotels of maaltijdbezorgers als Deliveroo bij studentenkoten.”

“En ook woonzorgcentra of moderne woonwijken kunnen perfect beroep doen op onze slimme manier van cateren. Wat ons betreft, is the sky the limit. Er wacht ons veel en hard werk, maar we willen Tasties incontournable maken.”

www.tasties.be