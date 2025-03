Slimme camera’s in ziekenwagen zorgen voor doktersadvies vanuit ziekenhuis: “Dit kan het verschil maken voor de patiënt”

Via slimme camera’s kan een verpleegkundige bij een patiënt in een PIT-ziekenwagen de hulp vragen van een arts, die er niet fysiek aanwezig is. Deze innovatie laat Jan Yperman toe de eerste zorgen te verbeteren en het Iepers ziekenhuis rekent hierbij op de hulp van een naburig bedrijf.

Omgebouwde ziekenwagens moeten de eerste zorg sneller en slimmer maken in de Westhoek. Het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis krijgt hiervoor hulp van de buren van e-BO Enterprises. “Wij zijn een internationaal bedrijf met vestiging in Ieper en vinden het ook belangrijk lokaal te participeren in belangrijke initiatieven die de gemeenschap vooruithelpen”, stelt Tom Ottevaere, solutions director bij e-BO Enterprises.

Met de uitrol van 5G en zowel hardware als software in ziekenwagens ondersteunt het bedrijf de ‘Jan Yperman-PIT’. “PIT staat voor paramedisch interventieteam”, duidt Maarten Delaere, hoofdverpleegkundige van de spoedgevallendienst in het Jan Yperman Ziekenhuis. “Een PIT-ziekenwagen komt ter plaatse met een ambulancier en spoedverpleegkundige om de eerste zorgen toe te dienen en een patiënt te transporteren naar het ziekenhuis. Als PIT-verpleegkundige hebben we ter plaatse af en toe advies nodig van een arts. Voorheen gebeurde dat telefonisch, maar dankzij de nieuwe 5G-verbinding kunnen we voortaan videobellen.”



Slimme brillen

Daarvoor werd de ziekenwagen omgebouwd. “We monteerden vier ingebouwde camera’s en in het midden een fisheye camera”, aldus Delaere. “Met behulp van nieuwe antennes, modems en routers kunnen we een 5G-verbinding opzetten met het ziekenhuis, zodat we een live videocall kunnen doen met een spoedarts.”

Dankzij de VR-bril kan de dokter vanop afstand volgen. © TP

Via de camera’s in de ziekenwagen en op de slimme bril van de verpleegkundige ter plaatse krijgt de arts op zijn computer in het ziekenhuis in realtime zicht op de patiënt. “Zo kunnen we direct overleggen”, stelt Delaere. “Eventuele instructies van de arts kunnen wij horen via de smart glass.” De innovatie biedt verschillende voordelen. “We winnen tijd, de patiënt krijgt meteen de juiste medicatie en zorg en het is praktischer werken. De smart glass zorgt ervoor dat onze beide handen vrij zijn terwijl we voorheen één hand nodig hadden om de telefoon vast te houden. Via de schermen in de ziekenwagen kan de verpleegkundige de beelden die hij zelf uitstuurt naar de arts ook mee volgen.”

Er zijn ook maatregelen genomen rond privacy. “De camerabeelden worden niet opgenomen en het is de PIT-verpleegkundige die groen licht geeft om de call te starten met de spoedgevallendienst. We zijn trots dat we als ziekenhuis mochten deelnemen aan dit project. We staan steeds open voor innovatie.”

Efficiënter

Het PIT-team van Jan Yperman staat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 paraat en voert jaarlijks zo’n 1.700 interventies uit. “De integratie van 5G in onze PIT-wagen stelt ons in staat om de zorg voor patiënten sneller en efficiënter te maken, zelfs voordat ze ons ziekenhuis bereiken”, vertelt Caroline Gheysen, directeur Innovatie bij Jan Yperman Ziekenhuis. “Dit is een belangrijke stap in de digitalisering van de spoedhulp en maakt het mogelijk om in kritieke momenten sneller en beter samen te werken, wat uiteindelijk het verschil kan maken voor de patiënt.”

We zien v.l.n.r. Caroline Gheysen (JYZ), Frederik Chanterie (JYZ), Lieven Tack (POM West-Vlaanderen), Bruno Denys (Brandweer Westhoek), Dries Vanoost (KU Leuven), Tom Ottevaere (e-BO Enterprises) en Ine Van der Cruyssen (Howest). © POM/Pieter Clicteur

Ook POM West-Vlaanderen, Orange Belgium, KU Leuven Campus Brugge en Howest helpen mee aan het project dat beschreven wordt als “pionier in digitale spoedzorg”. “Deze innovatie toont hoe de 5G-technologie levensreddende zorg kan verbeteren en effent het pad voor verdere digitale vernieuwingen in de gezondheidszorg”, klinkt het bij de partners.

Afgelegen gebied

De PIT-wagen blijkt slechts één van de toepassingen van 5G in de gezondheidszorg. Een hoogwaardige mobiele dekking opent ook nieuwe mogelijkheden voor het monitoren van chronisch zieke patiënten op afstand, het transport van medische stalen en bloed via drones en zorgt ook voor een verbeterde werking van andere hulpdiensten, zoals politie en brandweer. De innovaties moeten de dienstverlening voor de bevolking in een afgelegen gebied zoals de Westhoek sneller en gerichter maken.

“Met de integratie van 5G-technologie in de Westhoek zetten we een belangrijke stap in het versterken van deze regio als digitale pionier”, aldus Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Deze realisatie versnelt de zorginnovatie, verbetert de efficiëntie van hulpverlening, rampenbestrijding en openbare veiligheid en draagt bij aan de bredere economische ontwikkeling van de regio. Door de digitale infrastructuur te versterken, creëren we nieuwe kansen voor andere sectoren en bouwen we verder aan een toekomstbestendige Westhoek.”