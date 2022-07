Slagerij Het Kerkpleintje neemt intrek in gloednieuwe winkel

Slagerij Het Kerkpleintje is verhuisd naar een gloednieuwe en ruimere winkel. Het aanbod aan kwaliteitsvol en smakelijk vlees werd wat uitgebreid. “Wij blijven trouw aan ons huidig concept en bieden ambacht en puur vlees”, vertellen Peter en Eveline.

Slagerskoppel Peter Voet (47) en Eveline Verbeke (42) investeerden in een nieuwe winkel en hun slagerij verhuisde van Kerkplein 13 naar Kerkplein 6. “Als we eventjes terug in de tijd gaan, kent de toenmalige slagerij die te vinden was langs Kerkplein 13 zijn oorsprong bij Johan Staelens en Rita Vanduynslager”, vertelt Eveline. “Ik was tewerkgesteld in de slagerij en leerde daar de knepen van het vak.”

“Toen Johan en Rita lieten vallen dat ze de slagerij wilden stoppen door hun pensioensleeftijd waagde ik de sprong om de slagerij over te nemen. Gelukkig kreeg ik de nodige ondersteuning van vroegere uitbater Johan. Slager Pol, die toen ook tewerkgesteld was als extra beenhouwer, bleef mij bijstaan. Ik was winkelbediende, hielp wat mee in het atelier en Pol was de slager van dienst. Bij de start van mijn nieuwe uitdaging koos ik voor de nieuwe naam Het Kerkpleintje.”

Enthousiast slagerskoppel

“Ik ben afgestudeerd als bakker, maar ik oefende dat beroep nooit uit”, gaat Peter verder. “Ik werkte in de bouw en tussendoor hielp ik Eveline in de slagerij waar ik kon. Om de nodige kennis op te doen, volgde ik avondonderwijs opleiding slager. Het grote voordeel was toen dat ik mijn stage in Het Kerkpleintje vervolmaakte. Een betere leerschool kon ik mij niet inbeelden en toen ik mijn diploma op zak had, werkte ik voltijds mee bij Eveline. Wij werden het enthousiaste slagerskoppel van Het Kerkpleintje en slager Pol bleef bij ons werken.”

Door de jaren heen werd de ambachtelijke slagerij iets te klein. Peter en Eveline wilden uitbreiden en zochten een passende oplossing. “Wij zijn heel trots dat we nu over een gloednieuwe winkel beschikken en het eindresultaat is volledig naar onze wens”, zegt Eveline tevreden. “De winkel is ruimer en ons assortiment is uitgebreid.”

“Ons concept blijft ongewijzigd en wij brengen puur vlees naar voor. Het betere vlees op je bord is ambachtelijk en puur vlees. We vullen de toog verder aan met verse bereidingen, charcuterie en kaassoorten. Ons logo werd vernieuwd en ook daar kan je opnieuw de term van puur vlees op terug vinden. Wij houden van puurheid en de eenvoud en dat brengen wij over in onze winkel. Kwaliteit en de tevredenheid van de klant staat steeds bovenaan ons verlanglijstje.” (NS)