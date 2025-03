Slagerij Dierendonck opent in mei nieuwe vestiging in Huis Laleman in Oostende: “Dit is een perfecte locatie voor ons”

De bekende slager Hendrik Dierendonck uit Koksijde kondigt de overname aan van Huis Laleman in Oostende. Het vernieuwde Atelier Dierendonck opent in mei 2025 op het Mijnplein, waar Huis Laleman na 104 jaar vorige zomer de deuren sloot.

Hendrik Dierendonck ziet in Oostende een unieke kans. “De combinatie van stad en kust, het bruisende karakter in zomer én winter, maakt het een perfecte locatie om onze filosofie verder uit te dragen. Het openen van een nieuwe beenhouwerij in deze tijd lijkt misschien gedurfd, maar er is opnieuw vraag naar échte slagers die kwaliteit en service bieden. Mensen willen weten waar hun vlees vandaan komt. Ze zoeken authenticiteit, en dat is precies wat wij brengen.”

Iconisch pand

In september 2024 beslisten Christèle Laleman en Jean-Luc om hun gerenommeerde zaak na 104 jaar stop te zetten. Sindsdien stond de winkel leeg, tot Hendrik Dierendonck besloot het iconische pand nieuw leven in te blazen. Met 9 vestigingen in Sint-Idesbald, Nieuwpoort, Kortrijk, Ukkel, Waterloo en Brussel, evenals een eigen boerderij in Veurne en twee sterrenrestaurants (Carcasse Sint-Idesbald en Carcasse Knokke-Heist), breidt Dierendonck nu uit naar de Koningin der Badsteden.

Hendrik Dierendonck en zijn team blijven trouw aan hun kernwaarden: terroir, kwaliteit en vakmanschap. “We werken volgens nose-to-tail principes en kiezen resoluut voor duurzaamheid en eerlijke producten. Dat is de basis van ons succes.”

Respect voor traditie

Huis Laleman stond sinds 1920 bekend als dé specialist in wild en gevogelte in Oostende. De authentieke uitstraling van de winkel, met witte tegels en marmeren details, weerspiegelde de hoge standaarden van de familie Laleman. “Je geeft zo’n erfenis niet zomaar door aan eender wie,” zegt Jean-Luc Laleman. “Maar met Hendrik wisten we dat het in goede handen zou zijn.”

“Wij zijn gepassioneerd door het slagersambacht en het bewaren van tradities,” vult Hendrik Dierendonck aan. “Deze overname is een kans om de nalatenschap van Huis Laleman te combineren met onze expertise en een nieuwe generatie kennis te laten maken met uitzonderlijk vakmanschap en pure, authentieke smaken.”

Jobdag op 3 april

Voor de nieuwe vestiging in Oostende creëert Dierendonck zes nieuwe jobs. Op donderdag 3 april organiseert het bedrijf een jobdag in de winkel, waar geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de mogelijkheden en de unieke werkwijze van Dierendonck. “Goed personeel is alles,” besluit Hendrik. “Onze medewerkers moeten onze passie en waarden delen, want alleen zo kunnen we de klanten een ongeëvenaarde ervaring bieden.” (HH)

Meer info: jobs@dierendonck.be of http://Van Huis Laleman naar Atelier Dierendonck.