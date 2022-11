Slagerij Cassoulet heropent na grondige opfrisbeurt

Na enkele weken van ingrijpende werken is slagerij Cassoulet in de Zultseweg weer open. De jonge eigenaars Olivier Batsleer en Jade Vercautere houden een heuse heropeningsweek.

In augustus maakten Olivier Batsleer en Jade Vercautere bekend dat ze Cassoulet, hun slagerij-traiteurszaak die ze twee jaar geleden overnamen van oprichters Pascal Vernackt en Renate Haerijnck, een grondige opfrisbeurt zouden geven. De bedoeling was om begin oktober weer te openen, maar de werken duurden iets langer dan verwacht. “Door de omvang van de werken hebben we die timing niet gehaald”, vertelt Jade, wier ouders met een charcuteriekraam op de markt staan.

Sinds donderdag 10 november kunnen de klanten opnieuw terecht bij Cassoulet, dat er helemaal anders uitziet.

“Zowel de winkel als het atelier werden uitgebreid. De winkel is beter zichtbaar vanaf de straatkant en achteraan hebben we een extra bijbouw voor het atelier”, legt Jade uit. Tijdens de verbouwingen werkte Olivier, die een slagersopleiding in Ter Groene Poorte in Brugge volgde, vanuit het atelier van zijn schoonvader om de automaten te bevoorraden.

Bereide gerechten

In de nieuwe winkel springt de afzonderlijke koeltoog op, waaruit de klanten bepaalde producten zelf kunnen nemen. Behalve het interieur kreeg ook het assortiment een opfrisbeurt. “Alle vertrouwde recepten zijn gebleven, maar we zetten nu ook meer in op bereide gerechten”, klinkt het. “Alle charcuterie en patés zijn voortaan huisbereid en we spelen ook vaker in op de seizoenen en de tijd van het jaar. Nu bieden we bijvoorbeeld wild aan, in de zomer zullen we dan wat meer salades opnemen in het assortiment.”

Om het einde van de werken te vieren, pakt het koppel uit met een heropeningsweek. “Op 11 november zijn we de volledige dag open, net als de dagen daarna. Tot en met 20 november laten we onze sluitingsdagen vallen en blijven we open”, zegt Jade.

“Op zaterdag 19 en zondag 20 november houden we een groot heropeningsweekend, met hapjes en drankjes voor alle klanten.” Nadien is Cassoulet zoals vanouds gesloten op dinsdagnamiddag en woensdag. (PNW)