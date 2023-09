Slager Rudi bouwt door personeelstekort zijn zaak om tot… kaaswinkel

Rudi Onraedt (55) opende deze week zijn nieuwe zaak ‘Rudi’s Kaas en Delicatessen’ in het centrum van Ieper. Veel Ieperlingen kennen Rudi van zijn gelijknamige slagerij. Maar door een gebrek aan personeel koos hij voor een carrièrewending.

Rudi Onraedt (55) begon destijds al op zijn de 13de op leercontract bij Slagerij Desmet op de Neermarkt. “Op mijn 26ste kwam ik in Poelkapelle terecht waar ik 20 jaar een beenhouwerij runde. Sinds 2011 zit ik in de Rijselstraat”, schetst hij. “De laatste twee jaar raakte ik echter onderbemand. Ook bij collega-beenhouwers hoor ik dezelfde signalen. Het deed me nadenken over de toekomst. Ofwel voortdoen met een voortdurende stress, ofwel omschakelen en een nieuwe start nemen met een kleinschaliger concept. Ik ben fan van een kaasplank met passende wijn en heb ook voldoende kennis op dat gebied. Het leek me een mooie uitdaging om te switchen naar Rudi’s Kaas en Delicatessen. Het atelier is nog maar recent verbouwd, dus de charcuterie zal ik blijven maken. Ik kan je verzekeren dat het een zware beslissing was met tranen in de ogen. Het gaat nog steeds over ambacht, hé. Ik postte een emotionele post op Facebook, met behulp van mijn vriendin Barbara Vermeulen, en dat zorgde voor veel positieve en hartverwarmende reacties. Ik zal de nieuwe zaak met evenveel passie en enthousiasme uitbaten.”

Divers aanbod

Het aanbod is heel divers. “Er zijn 65 soorten lokale kazen, maar je vindt ook kaassoorten uit Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland, Denemarken en Zwitserland. Alles bevat gepasteuriseerde melk en ik koos bewust voor kazen met een natuurlijke rijping. Mijn favoriet? De Franse Morbier-kaas. We bieden kaasplanken aan en je kan uiteraard ook zelf een selectie maken. Er is ook een mooi aanbod aan lokale wijnen en wijnen uit Spanje, Portugal, Italië en opkomend wijnland Servië.”

“Naast de kaasschotels, kan je hier terecht voor tapasschotels, dagschotels, charcuteriespecialiteiten en traiteurgerechten. Denk maar aan lasagne, hespenrolletjes, bloedworst en paté. Ik zal samenwerken met één bediende.” (API)