Skyline Communications uit Izegem dreigt met vertrek als Ventilus bovengronds komt

De ministerraad beslist pas in september over het omstreden Ventilus-project. Kiest de Vlaamse overheid toch voor een bovengronds traject, dan dreigt het Izegemse technologiebedrijf Skyline Communications met een verhuizing. “Het gezondheidsrisico voor onze werknemers wordt dan te groot”, klinkt het bij de zaakvoerders.

Skyline investeerde in 2014 nog maar pas in een gloednieuw kantoor langs de E403 en plaatste daar drie jaar geleden met Skyline Park een nog groter complex naast. Daar verhuren ze kantoorruimte aan externe bedrijven en is er ook een Event Space met prachtig zicht op de streek. “Al die investeringen dreigen een maat voor niks te zijn als de overheid straks voor een bovengronds Ventilus-traject kiest”, meent Frederik Vandenberghe, één van de drie broers die het technologiebedrijf leidt. “Gebeurt dat, dan trekken we hier weg. Vooreerst ligt het gezondheidsrisico ons zwaar op de maag. We zetten zwaar in op de promotie van een gezonde levensstijl en dragen dat mee in onze visie naar ons personeel. Hiernaast gigantische pylonen voorzien met een elektrisch vermogen van zes gigawatt gaat daar regelrecht tegenin. Dat is het equivalent van wat onze twee kerncentrales samen produceren.”

“Het risico van elektromagnetische straling is wat ons betreft reëel. Onze overheid meent dat er geen oorzakelijk verband bewezen is, maar de Nederlands Gezondheidsraad publiceerde nog maar kort geleden een rapport waarin het dat verband net wél bevestigt en daarom extra voorzorgsmaatregelen neemt. Met onze gezondheid speel je niet en die kan je ook niet afkopen.”

“Alle investeringen dreigen een maat voor niks te worden”

“Er is hier meer aan de hand dan bangmakerij en als onze overheid dat niet inziet, moet het zijn personeel maar in onze kantoren komen laten werken als de verbinding er is.” Dat netbeheerder Elia een stuk van acht kilometer toch ondergronds op gelijkstroom zou kunnen brengen, verandert volgens Frederik weinig aan de zaak. “Het zou een stap in de goede richting zijn als dat hier zou kunnen”, meent hij. “Maar aan de andere kant blijf je dan met een enorm onrechtvaardigheidsgevoel tegenover alle andere betrokken. Want een landbouwer iets verderop heeft evenveel recht op een goede gezondheid en zet zich evengoed in om daar een goed leven uit te bouwen. En dan is er uiteraard nog het esthetisch aspect. We investeerden daar met Skyline Park bewust in en wilden er met de Event Space een trekpleister van maken. Ook dat wordt teniet gedaan door een bovengrondse aanleg.”

Alternatieven

Skyline benadrukt dat het niet tegen groene energie is. “Maar onderzoek dan aub de alternatieven, zoals een ondergrondse aanleg op gelijkstroom”, meent Vandenberghe. “Eerst klonk het bij Elia dat dit niet kon, later dat het ruim zes miljard euro zou kosten. Als puntje bij paaltje komt, zijn we hier weg, maar we overwegen uiteraard ook juridische stappen mocht dit nodig blijken.”

Wordt vervolgd in september, als de ministerraad de knoop over Ventilus moet doorhakken.