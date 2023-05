Six Sense in Ieper houdt uitverkoop en sluit eind juni de deuren

Eind juni sluiten Frank en Jesien van Six Sense de deuren van hun zaak in de Surmont de Volsberghestraat. Momenteel houden ze een uitverkoop. “We willen iedereen bedanken voor de afgelopen jaren en zijn dankbaar voor de vele fijne contacten”, vertelt Frank.

Frank Six (66) is getrouwd met Jesien Post (63). Hij is tuinarchitect van opleiding. “Ruim 20 jaar geleden gingen we van start met tuinmeubilair in de Veurnseweg, waar we wonen”, vertelt hij. “De zaak groeide en uiteindelijk openden we in 2007 Six Sense in de Surmont de Volsberghestraat. De winkel kwam voort uit een eigen behoefte. We zochten zelf naar nieuwe designmeubels, maar vonden weinig dat binnen het kader origineel, degelijk en betaalbaar was. Zo besloten we om Six Sense te starten en esthetiek, puurheid en betaalbaarheid met elkaar te verbinden. De naam heeft een dubbele bodem, het verwijst naar het zesde zintuig en het is uiteraard een verwijzing naar mijn familienaam.”

Ecologische aspect

Frank en Jesien zijn sterk gericht op het ecologische aspect. “We kwamen bij het FSC-gelabelde merk Ethnicraft terecht. FSC betekent Forest Stewardship Council en staat voor duurzaamheid. Hun ontwerpers zorgden voor een moderne touch en vervaardigen meubilair in teak en Europese eik. We breidden het aanbod nog uit, toen we zelf op zoek gingen naar een nieuwe natuurlijke en ergonomische matras. Zo kwamen we in contact met Greensleep. Bij deze matrassen wordt natuurlatex zonder chemische stoffen bewerkt voor een optimaal slaapcomfort. Ook huisdecoratie en verlichting van verschillende merken vind je terug bij Six Sense. Kortom, je kan je leefruimte inrichten van A tot Z. Onze slogan is dan ook puur wonen en gezond slapen.”

Zes kleindochters

Binnenkort slaan Frank en Jesien dus een nieuwe weg in en is het tijd voor hun pensioen. “We zullen de menselijke contacten met de klanten en leveranciers zeker missen en we kijken met een dankbaar hart terug naar de afgelopen mooie jaren. Momenteel is er een totale uitverkoop: alle meubilair, verlichting, decoratie en speelgoed wordt nu met grote kortingen verkocht en er is nog heel wat moois te ontdekken. We hebben met veel enthousiasme en gedrevenheid ons werk gedaan, maar slaan eind juni de bladzijde definitief om. We pikken nog de laatste keer de Dolle Dagen mee en hopen nog heel wat klanten van dienst te kunnen zijn. Ondertussen hebben we zes kleindochters die graag komen en van wie we enorm genieten. Ik zal straks wat meer in de tuin en in ons huis kunnen werken. Bovendien werkten we nu vaak op zaterdag en zondag, dus het zal deugd doen om eindelijk eens een weekendgevoel te ervaren”, aldus Frank Six. (API)

Six Sense is gelegen aan de Surmont de Volsberghestraat 3 in Ieper. Open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 18 uur of op afspraak.