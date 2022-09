Sint-Eloois-Vijve krijgt primeur voor onze provincie: e5 verpopt zich tot belevingswinkel

Langs de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve is dinsdag de vernieuwde flagshipstore van modeketen e5 voorgesteld. Zo zijn er slechts een paar vestigingen in ons land.

Bij e5 – de nieuwe naam voor de Belgische modeketen E5 Mode – werden de voorbije maanden heel wat veranderingen doorgevoerd. Nadat de broers Peter De Sutter en Kristof De Sutter de verlieslatende groep vorig jaar overkochten, zijn ze nu bezig met een verbredings- en verjongingsstrategie.

“Met de vernieuwing en uitbreiding van onze winkels verhogen we de nabijheid bij onze klanten. We bieden hen een winkelbeleving met een optimale prijs-kwaliteitverhouding. We zetten hiervoor heel hard in op een gepersonaliseerde aanpak met een echte ‘boetiekbeleving’ in onze winkels.”

Fashion&Bubbles

Eén van de blikvangers is de nieuwe flagshipstore in Waregem, net zoals in Hasselt en Ternat. Dat zijn grotere winkels met een uitgebreidere collectie. “In onze flagshipstores bieden we MyStyle aan, een dienst waarbij de klanten een volledig nieuwe look krijgen en kunnen genieten van combinatietips en kleuradvies”, stellen de broers.

Verder worden er in die winkels ook evenementen georganiseerd, zoals Fashion&Bubbles op donderdag. “Daarbij blijft de winkel open tot 20 uur en kunnen de klanten er genieten van een ontspannen winkelervaring.”

E5 telt 55 winkels, verspreid over Vlaanderen en telt 400 werknemers. In de loop van 2023 worden er nog eens drie nieuwe flagshipstores geopend. (PNW)