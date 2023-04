Silvia verkoopt unieke bloemstukken in bloemenautomaat Belle’s

In de Singellaan, net naast wzc Ter Linde, staat sinds kort een bloemenautomaat waarin je bijzondere, verse bloemstukjes vindt. De automaat lijkt wat op een telefoonhokje maar wordt wel degelijk continue gekoeld en wordt dagelijks aangevuld door de gepassioneerde Silvia.

“Mijn man en ik zijn afkomstig uit Roemenië en zijn naar België gekomen in 2015”, opent Silvia. “We woonden eerst in Koekelare maar mijn man werkt in Gits als elektricien. We verhuisden dichterbij en algauw wilden we hier niet meer weg. Ik werkte vijf jaar lang als poetsvrouw maar door de coronapandemie werkte iedereen van thuis uit en bleven de kantoren leeg, dus veranderde ik van werk. Tijdens mijn werk als poetsvrouw volgde ik avondcursussen als bloemist.”

“Werken met bloemen voelt voor mij niet aan als werk; het is een hobby die ik met hart en ziel doe. In Roemenië heb ik een masterdiploma Agronomie (Landbouwkunde, red.) maar mijn droom is om hier een eigen bloemenzaak te kunnen uitbaten. Momenteel is het erg druk met de twee kindjes en dus is de bloemenautomaat ideaal om van thuis uit te doen”, vertelt de gepassioneerde Silvia.

Verknocht aan Gits

Silvia en haar man kochten het huis in de Singellaan enkele jaren geleden, ook al was dat duurder dan bijvoorbeeld naar Roeselare te trekken. “De huizen in Gits zijn iets duurder maar we wilden hier blijven omwille van de bewoners van dit dorp.”

“Mijn dag is goed als ik word begroet met een knikje of glimlach. Zowel bij de bakker, de supermarkt en de apotheek en ook in de supermarkt is men enorm vriendelijk. Ik haal daar zoveel vreugde uit dat het voor ons een uitgemaakte zaak was dat we hier zouden blijven”, vertelt Silvia.

Naam met verhaal

“Mijn man ik vonden de bestaande bloemenautomaat op het internet en hebben die gerenoveerd. Bij het zoeken naar een naam heb ik mij laten inspireren door de kindjes. Ons oudste kindje heet Isabelle en ons jongste Annebelle, vandaar Belle’s Bloemenautomaat.”

“Mensen kunnen om het even wanneer stoppen om verse bloemen uit de automaat te halen maar ik maak ook boeketten en bloemstukken op maat. Mijn serres en veranda staan vol met onder andere tomatenplanten, dus die kunnen ook besteld worden”, lacht Silvia. (EVG)