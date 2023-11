Silke opent nagelstudio en conceptstore in één

Vandaag vrijdag opent Silke Depovere (28) vlakbij de kerk in Westkapelle de deuren van Silk Nails Beauty. “In één pand combineer ik een schoonheidssalon met een winkel waar ik onder meer zelfgemaakte juwelen en decoratiestukken zal verkopen”, zegt Silke.

Silke Depovere is afkomstig van Roeselare, maar woont nu toch al zo’n zes jaar in Knokke-Heist, waarvan drie jaar in Westkapelle. “Het is de liefde die me naar hier bracht”, lacht Silke. “In hoofdberoep heb ik altijd in de verkoop gewerkt, waarvan de laatste jaren in een supermarkt in Heist, maar ik ben al vijf jaar nagelstylist in bijberoep en deed ook wel pedicure, make-up en haarverzorging.”

“Al van tijdens mijn opleiding tot nagelstyliste kriebelde het om volledig in hoofdberoep als zelfstandige aan het werk te gaan. En nu heb ik dus de stap gezet. Ik zette mijn job in de supermarkt stop en had het geluk een geschikt handelspand te vinden in de dorpskern van Westkapelle. In het pand huisde eerder lange tijd een naaiwinkeltje en later ook een trimsalon. Recent werd het gebruikt als een stockageruimte. Ik zal in het pand een combinatie van schoonheidszorgen en een conceptstore uitbaten.”

Zelfgemaakte juwelen

“In de conceptstore zal ik producten verkopen waar ik echt een passie voor heb, namelijk zelfgemaakte juwelen in polymeerklei en decoratie in epoxy, een soort kunsthars.”

Daarnaast zal Silke haar winkel ook openstellen voor andere zelfstandigen die er op procent hun waren willen te koop stellen, zoals kledij, decoratie en kaarsen. Daarvoor heeft ze nu al de nodige contacten gelegd.

“Wat het schoonheidssalon betreft, zal ik zelf instaan voor manicure, pedicure, make-up en hairstyling. En er zullen andere mensen op zelfstandige basis in het salon komen werken voor behandelingen zoals laserontharen en extensions (haarverlengingen, red.)”, verduidelijkt Silke nog. “Ik voorzie twee feestelijke openingsmomenten, vrijdag 24 november van 18 uur tot 21 uur en zondag 26 november van 10 uur tot 18 uur. We verwelkomen dan iedereen met een glaasje en een hapje en we geven ook een waardebon om te besteden voor een behandeling naar keuze.”

Alle info op https://silknailsandbeauty.be/