Shoppingdagen met mini-autosalon in Oostkamp

Het centrum van Oostkamp bruist van leven in het weekend van 11, 12 en 13 maart. Tijdens de Shopping Days, die georganiseerd worden door handelaarsvereniging Shopping Oostkamp, valt er van alles te beleven: van een mini-autosalon op het Gemeenteplein tot randanimatie in de gezellige centrumstraten

Tijdens de Shopping Days staat de klant voorop. Wie langskomt op vrijdag 11, zaterdag 12 of zondag 13 maart kan rekenen op tal van kortingen, leuke extra’s en fijne geschenkjes. Bovendien worden de centrumstraten opgefleurd met veel vlaggen van de Krant Van West-Vlaanderen en de Zondag maar er is ook randanimatie voorzien zodat het ook in de omgeving van de vele handelszaken aangenaam vertoeven is. De shoppingdagen zijn ook uitgebreid aangekondigd via een gratis Krant Van West-Vlaanderen die de voorbije dagen in de bus viel.

Op zoek naar het perfecte kledingstuk, iets om je interieur op te fleuren of een paar nieuwe schoenen om het lenteseizoen goed in te zetten? Je vindt het allemaal in Oostkamp waarbij ook de innerlijke mens niet vergeten wordt. De gemeente kan uitpakken met tal van kwaliteitszaken die je tijdens de Shopping Days kan ontdekken. Van kleding- en schoenenzaken, juweliers, autohandelaars, opticiens, bloemisten, interieurzaken. De voorbije maanden maakten ook enkele hippe, nieuwe zaken hun opwachting.

Mini-autosalon

De autoliefhebber kan z’n hart ophalen op het Gemeenteplein en het Sint-Pietersplen waar verschillende merken hun wagens uitstallen. Volgende garages nemen deel: garage Raes, garage Den Baes, auto’s Pieters, autobedrijf Vande kerckhove, citroen Demeyere, garage Dereeper, garage Scheerens en garage Valckenier.

“Als gemeente verrichten we veel inspanningen om het lokaal winkelen te promoten. Dit kunnen we niet alleen! Dankzij de handelsverenigingen Shopping Oostkamp, en de twee Unizo-afdelingen worden mooie acties op het getouw gezet zoals dit shopping event waar handelaars hun klanten nog eens extra verwennen. Oostkamp mag zich zonder twijfel een van de tofste winkelgemeentes van de regio noemen!” aldus burgemeester Jan de Keyser. (GST)