Shopping Tielt pakt met uit koopzondagen en eindejaarsactie: “En Justine De Jonckheere komt ook naar de kerstmarkt”

Ook Shopping Tielt is volledig klaar voor een spetterend eindejaar. De actie Goudkoorts in Tielt kreeg een update, nu zijn er ook 10 waardebonnen van 1.000 euro te winnen. En ook Justine De Jonckheere wordt opnieuw volop ingezet. Op zondag 15 december komt ze naar de kerstmarkt.

Pieter Breyne (52), zelf in het professionele leven zelfstandig consultant bij KPMG, woont met zijn gezin in de Kortrijkstraat waar zijn echtgenote ook interieur- en decoratiezaak De Kamenier uitbaat. “In 2015 zijn we begonnen op de markt, vijf later zijn we naar hier verhuisd. Niet alleen met de zaak, we wonen nu ook hier.” Geboren en getogen Tieltenaar Pieter Breyne zet zich al jaren in voor de handelaars van het kernwinkelgebied en net voor corona uitbrak werd de naam van die werkgroep veranderd naar Shopping Tielt, wat ook iets vlotter in de mond ligt, natuurlijk. Pieter Breyne is er voorzitter en jaarlijks nemen ze toch wat hooi op hun vork. “In het voorjaar zijn dat onze Lente Shopping en de Late Night Shopping, we organiseren de braderie op de Tieltse Feesten en in het najaar is er onze Modeloper, waar we letterlijk de rode loper uitrollen in de winkelstraat. In december volgen nog onze koopzondagen, waarvan er eentje samenvalt met de kerstmarkt.”

“De samenwerking met Shopping Tielt is een ‘match made in heaven’” (Justine De Jonckheere)

Ondertussen werkt Shopping Tielt voor het tweede jaar samen met Justine De Jonckheere, voormalig Miss België, maar ook influencer en presentatrice. “We zochten een manier om ook op sociale media meer visibiliteit te krijgen en daarvoor schakelden we Justine in. Ze postte regelmatig filmpjes en was ook aanwezig op ons shopping en lifestyle-event Tielt Boulevard. Daar merkten we al dat haar aanwezigheid een grote meerwaarde is. Ondertussen sierde ze ook de affiche van de Culinaire Week en hebben we een filmpje opgenomen om onze eindejaarsacties te promoten. We hebben ook een goede klik met haar, we zouden graag de samenwerking verderzetten.”

Straks ook in Meulebeke

In december zijn er dus de koopzondagen, maar de Tieltenaars zullen ook opnieuw kunnen krassen. “Onze actie Goudkoorts in Tielt hebben we wat bijgeschaafd. Vroeger kon je al kortingbonnen van vijf euro winnen, daarna was er nog een trekking waarbij we grotere prijzen verloten. Dat hebben we nu veranderd. Er zijn opnieuw 3.000 winnende kraslotjes van vijf euro die ingewisseld kunnen worden bij de deelnemende handelaars. Maar daar bovenop zijn er ook nog eens tien winnende lotjes van 1.000 euro. Goed voor een prijzenpot van in totaal 25.000 euro. De 1.000 euro wordt overigens opgesplitst in 20 keer 50 euro, zodat de winnaars hun aankopen kunnen spreiden. De prijzen vloeien dus op die manier terug naar 75 deelnemende handelaars. Die handelaars bevinden zich op het hele grondgebied van Tielt, volgend jaar misschien ook in Meulebeke. We hebben daar al contact gelegd, maar een samenwerking voor dit jaar lukte nog niet, misschien dus wel in 2025.”

Shopping Tielt zet zich in voor het handelsleven in Tielt. © gf

Met de actie, met tien hoofdprijzen van 1.000 euro, hoopt Shopping Tielt ook op een wow-effect. “Er schreven zich veel handelaars in, die bepalen uiteraard zelf hoe ze de lotjes aan hun klanten uitdelen, een elektrozaak kun je niet vergelijken met een bakker.” Justine De Jonckheere zal op zondagmiddag 15 december ook acte de présence maken op de kerstmarkt. “Het is een vriendelijke, maar uiteraard ook mooie madam. Je ziet dat ze de mensen aanspreekt. Ook de presentatie op de Modeloper bleek een duidelijke meerwaarde.” Ook Justine voelt er zich duidelijk goed bij. “De samenwerking met Shopping Tielt is een match made in heaven. Ik voel me er altijd heel welkom en ben blij dat ik mag bijdragen tot het shoppinggebeuren.”

Centrummanager

Shopping Tielt wil ook de spirit houden in het handelsleven in Tielt. “De leegstand hier valt mee, de panden die leegstaan zijn er meestal die afgebroken gaan worden voor nieuwe projecten. Straks komen er ook handelsruimtes op de Collegesite. De panden in ons stadscentrum zijn nu vaak te klein om grotere spelers aan te trekken. Maar persoonlijk hoop ik straks snel te weten wie de nieuwe schepen van Lokale Economie wordt. Bij de stad willen we ook ijveren voor het aantrekken van een centrummanager, iemand die zich voltijds kan toeleggen op het handelsleven in onze stad. Ik herinner met nog altijd de woorden van Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist. Als de handel draait in je gemeente, dan volgt de rest sowieso.”