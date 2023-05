Shopping in Oostende houdt stand door mix van inwoners, verblijvers en bezoekers: “We organiseren speciale sessies om ondernemers naar Oostende te halen”

Winkels en handelaars krijgen in Oostende op verschillende manieren ondersteuning van het Economisch Huis. Leegstandscijfers evolueren positief en er zijn tal van acties om het shoppen en de handelaars te ondersteunen. “Niet alles is zichtbaar en we doen veel achter de schermen”, zeggen schepen Charlotte Verkeyn en Filip Roelandt van het Economisch Huis.

“We hebben de laatste jaren sterk ingezet op beleving het hele jaar door. Er is van alles te doen op cultureel vlak, er zijn congressen en evenementen. Daardoor zien retailzaken nog steeds een markt in Oostende”, zegt schepen van Lokale Economie Charlotte Verkeyn (N-VA). “Toch staat de retail overal onder druk maar Oostende houdt goed stand.” Directeur Filip Roelandt van het Economisch Huis bevestigt: “Oostende leeft 365 dagen per jaar en dat was in het verleden niet zo. Je hebt dat ook niet in elke stad. Er komen elk jaar 5 miljoen mensen en ze komen verspreid over 12 maanden. Samen met de Oostendenaars en tweedeverblijvers zorgt dat voor een troef voor het handelsapparaat.”

Leegstand

“We moeten er niet flauw over doen, de opeenvolgende crisissen zorgden voor een grote druk op de handelaars. Tijdens de coronacrisis moesten ze sluiten en tijdens de energiecrisis moesten sommigen zwaar in het rood gaan. Daarbij komt nog een voortdurende zoektocht naar geschikt personeel. Er zijn nog altijd meer vacatures dan er mensen zijn om ze in te vullen”, duidt Filip Roelandt. Schepen Verkeyn : ”Er is een kentering merkbaar. De handelaars kunnen weer business doen vandaag. Een belangrijke barometer daarbij is de leegstand. Eind 2022 was er een leegstand van 11,6 procent. Eind maart was die gevoelig gedaald tot 9,5 procent. In 2022 waren er 227 leegstaande panden en nu zijn er nog 180. “

“Op het vlak van de industrie worden al jaren bedrijven aangetrokken. En sinds vorig jaar doen we dat ook voor de retail met een team business development. Zij gaan langs in andere steden en gaan na of handelaars interesse hebben in een tweede zaak in Oostende. Voor hen organiseren we een businessdag. 40 handelaars waren vorig jaar aanwezig. Tijdens het eerste kwartaal van 2023 zijn er 60 nieuwe handelaars gestart in Oostende. Dat zijn er 20 per maand, uiteraard niet allemaal tweede vestigingen van bestaande zaken. Maar in onze portefeuille zitten nog meer nieuwe zaken en die komen wel uit andere steden.”

Acties

Schepen Charlotte Verkeyn ziet nog twee uitdagingen: “We moeten aandacht hebben voor de verschraling van het winkelaanbod en de invulling van winkels in de wijken. Daar verdwijnen winkels, een trend die ook merkbaar is in kleine gemeenten. Hoe verder je naar de rand van de stad gaat, hoe moeilijker het is om nieuwe handelaars te motiveren.”

Naast de versterking van het handelsapparaat door het continu aantrekken van nieuwe handelaars is het Economisch Huis ook de motor achter een aantal acties. Dat gebeurt door shopping days per wijk, braderieën of Late Night Shoppings twee keer per jaar. Filip Roelandt: “Minstens even belangrijk is het faciliteren en ondersteunen van de handelaars zelf. In volle energiecrisis brachten we op korte tijd 60 handelaars samen om na te gaan hoe ze energie kunnen besparen. De acties van het Economisch Huis zijn zichtbaar, zoals shoppingdagen, maar er zijn evenveel ‘onzichtbare’ acties die voor handelaars het verschil maken. Ook na de ontploffing in de Christinastraat hebben we actief de handelaars ondersteund.” Er zijn ook kleinere acties waarbij ze de Mariakerkerie mee organiseren of het Vistijn met eindejaar op de Vuurtorenwijk ondersteunen. “We leggen niets op en werken samen met de handelaarsbonden. Een mooi voorbeeld van cocreatie.”

Tussenpersoon

“We waren ook betrokken bij de werfvergaderingen voor de heraanleg van de Christinastraat. Die volgden we op en we waren tussenpersoon voor de handelaars want we koppelden alle info naar hen terug. We ervaarden dankbaarheid”, zegt Verkeyn. “Die functie werkte ook in de andere richting. Als de stad iets organiseert en we horen van handelaars dat het voor hen hinderlijk is of ze een aanpassing willen, dan gaan we ermee aan de slag en bekijken we de mogelijkheden om aanpassingen te doen. We hebben zo al veel kunnen realiseren. Voor alles bestaat een oplossing zodat iedereen tevreden is.”

Een andere realisatie waarop het Economisch Huis trots is, is de lijst met handelaars die aan de stad leveren. “We maakten die omdat de stadsdiensten bij een bestelling of aanbesteding ook een beroep kunnen doen op Oostendse handelaars. Eigenlijk zou iedere Oostendse ondernemer daarop moeten staan”, luidt het.