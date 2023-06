Shoponthaal voor klanten en winkeliers geopend in Feest- en Cultuurpaleis

De afgelopen weken konden mensen aan de hand van schilderijen raden waar een vernieuwde ruimte in het Feest- en Cultuurpaleis voor zou dienen. Nu is dat bekend, het shoponthaal staat vanaf 3 juli met al zijn functies open voor de Oostendse shoppers en ondernemers.

“Het is een plek om shoppen voor iedereen te faciliteren”, legt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA) uit. “Het zorgt voor een alternatieve invulling van een leegstaand pand en extra beleving in de binnenstad. Zo bedienen we zowel consument als ondernemer. Het pand beschikt bijvoorbeeld over een sanitair met verzorgingstafel en tillift, een plek om te werken, een plaats waar ouders even kunnen verpozen met (kleine) kinderen, lockers, gsm-laadstation, een uitleenbalie voor rolwagens…”

Naast verschillende digitale schermen met info rond shopping, kan je er ook met al je vragen terecht bij een fysieke balie. Het shoponthaal is er ook voor de lokale handelaars. Ze kunnen er terecht om zaken op te halen in verband met acties georganiseerd vanuit de vzw centrummanagement, het Economisch Huis Oostende en Toerisme Oostende. Daarnaast kunnen ze er ook pakjes achterlaten voor klanten die deze buiten de reguliere openingsuren kunnen ophalen.

Lockers

Er werd een aparte ingang voorzien, toegankelijk via een persoonlijke code. Sleuren met inkopen is dus niet meer nodig, waardevolle spullen kan je in de lockers opbergen. Bijkomend is er ook een Bpost-afhaalpunt voorzien, waar consumenten pakjes uit de lockers kunnen komen ophalen.

“Dit onthaal is een meerwaarde voor de handelaars uit het centrum. Ze kunnen er al snel eens binnen springen om iets af te zetten, op te halen of zich te informeren”, zegt Luc Mangodt, voorzitter van de vzw Centrummanagement.

Mensen met beperking

In het pand is ook een changing place aanwezig. Deze verzorgingsruimte bestaat uit een breed scala aan voorzieningen die speciaal zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van mensen met een beperking. De ruimte is uitgerust met een verstelbaar hoog-laag bed, een tilliftsysteem, een aangepaste wastafel en toilet, en voldoende manoeuvreerruimte voor rolstoelgebruikers en hun begeleiders.

Ook de jongste shoppertjes worden niet vergeten Binnen het shoponthaal is er een kinderspeelhoekje, waar kindvriendelijke stadsfiguurtje James zorgt voor entertainement. Moeders krijgen de mogelijkheid om zich in een rustige borstvoedingsruimte te installeren en zo de honger van baby’s te stillen. Ook buggy’s en rolstoelen kunnen ontleend worden bij het shoponthaal om het shoppen in de Stad aan Zee toegankelijker te maken.

Workshops

Het Economisch Huis startte in april met de bouw van dit faciliteitenpand in het Feest- en Cultuurpaleis. Het ontwerp van het pand en de inrichting gebeurde door BLCN Design uit Zedelgem. Na de opstartfase in juli is er ook de mogelijkheid om later in een aparte, daarvoor voorziene ruimte workshops voor bijvoorbeeld ondernemers of de kleinste shoppertjes te organiseren. (HH)