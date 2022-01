Shanna Bottin start met eigen schoonheidssalon Beau Botiek

Amper twintig en al je eigen schoonheidssalon runnen: daar is niet alleen een gezonde portie lef, maar ook een klein tikkeltje geluk voor nodig. Toen vlakbij haar deur een instapklare zaak te koop kwam, aarzelde Shanna Bottin niet om die unieke kans met beide handen te grijpen.

Shana Bottin (20) volgde in Kortrijk een opleiding als schoonheidsspecialiste en ging vervolgens aan de slag in een schoonheidssalon dat ze al van kleins af kende. “Als kind ging ik daar steevast met mijn mama naartoe wanneer ze haar voeten liet verzorgen. Ik zei altijd dat ik dat later ook wilde doen, een droom die ik nu gerealiseerd heb.”

Unieke kans

Sinds een dikke maand heeft ze immers met Beau Botiek in de Kortestraat 2 haar eigen schoonheidssalon. “Toen ik hoorde dat Esthetiek Claire op de hoek van de Kortestraat met de Bruggestraat te koop stond, ben ik komen kijken. Ik was op slag verliefd. Een unieke kans als deze – een instapklaar pand vlakbij – kon ik niet laten voorbijgaan. Ik woon hier immers om de hoek bij mijn ouders in de Koningstraat. Ze hebben me door de hele papierwinkel van de aankoop heen geholpen en daarvoor ben ik hen erg dankbaar.”

Ook aan huis

Beau Botiek is open op dinsdag, woensdag donderdag en zaterdag, telkens in de namiddag. Klanten kunnen er na afspraak terecht voor een gezichtsverzorging, epilatie, lichaamsverzorging, pedicure en manicure. “Maar ik ga ook aan huis bij klanten, die niet tot hier geraken. Een persoonlijke service op maat is waar ik naar streef. Ik wil mensen mooi maken en ervoor zorgen dat ze zich goed voelen”, aldus Shanna.

(CB)

Op www.beaubotiek.be vind je alle schoonheidsbehandelingen. Een afspraak maken kan via 0495 15 57 31 of via info@beaubotiek.be.