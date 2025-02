Shanna (23) en Nicky (23) hebben grote plannen met pand Café Casino

Het pand op de Plaats in Dadizele waar in een ver verleden café Au Casino was, krijgt een nieuwe invulling. Shanna Bottin en Nicky Demeestere (ver)bouwen er aan hun toekomst. “Een erg mooi pand, maar er is wel veel werk aan. We komen hier wonen en ik verhuis ook met mijn schoonheidssalon naar hier”, aldus Shanna, zaakvoerster van Beau Botiek.

Bij het oprijden van de Plaats in Dadizele merk je, in de schaduw van de basiliek, wellicht wel het hoekpand met daarop de letters ‘Casino’ op. “Vroeger stond op die plek een hoeve die bij het herinrichten van de Plaats afgebroken werd. Nog voor de Eerste Wereldoorlog was er een café, maar tijdens de oorlog werd de huizenrij compleet vernietigd”, aldus Daisy Decoene van de lokale heemkundige kring Dadingsila.

Droom gerealiseerd

Na WOI werd het café heropgebouwd. “In 1925 staat het café als steunend lid van de verdwenen muziekmaatschappij Met Vlijt en Eendracht vermeld. Charles-Louis Mathys en Eudoxie Vandorpe staan er achter de toog. Ze werden in de jaren later opgevolgd door Julien Mathys en Stephanie Dukein. Later was Raf Nyffels samen met zijn vrouw uitbater. Ook Rita Feys en haar man hebben het café nog opengehouden.” Sinds 2024 was het geen café meer, maar een meergezinswoning. Inmiddels stond het pand wel al weer een eindje leeg.

Shanna Bottin en Nicky Demeestere (beiden 23) lieten recent hun oog vallen op het opmerkelijk gebouw. “Ik heb sinds ruim drie jaar mijn schoonheidssalon Beau Botiek in de Kortestraat in Menen. Al van jongs af aan droomde ik van een eigen schoonheidssalon. Ik ben blij dat ik die droom verwezenlijkt heb. Mijn vriend Nicky en ik zouden echter graag bij de zaak wonen, maar op de huidige locatie in Menen is dat spijtig genoeg niet mogelijk. Vorig jaar begonnen we voorzichtig met het uitkijken naar een nieuwe locatie.” Die zoektocht bracht het jonge koppel naar de Pompeschittersgemeente. “We kwamen eigenlijk eerst een ander pand bekijken. Dat werd echter niets, hier zien we wel heel wat mogelijkheden. Ik was onmiddellijk overtuigd en na een tweede bezoek volgde Nicky al snel”, lacht Shanna.

Het koppel kreeg in december de sleutel van het pand. Inmiddels zijn ze er volop gestart met de werken. “Dit is een erg mooi pand op een heel interessante locatie. Er is echter veel werk aan”, aldus Nicky. Hij start binnen enkele weken als zelfstandige in crepiwerken. “Op dat vlak zullen we dus heel wat zelf kunnen doen. Frederic, de papa van Shanna, heeft een eigen bedrijf gespecialiseerd in verschillende technieken. Ook op zijn ervaring kunnen we rekenen. Onze ouders staan ook helemaal achter dit uitdagende, maar mooie project.” De komende maanden worden er onder andere nieuwe ramen gestoken, isolatiewerken uitgevoerd en gevloerd.

“Dit is een erg mooi pand op een heel interessante locatie. Er is echter veel werk aan”

Wanneer Shanna en Nicky hun intrek nemen in hun toekomstige thuis is voorlopig nog onduidelijk. “De opening van het schoonheidssalon is zeker nog niet voor meteen. Stap voor stap zullen we na ons werk en tijdens de weekends bouwen aan onze droom. We hebben tijd. Ondertussen blijft mijn zaak in Menen gewoon verder bestaan. Er zit dus geen druk op”, aldus Shanna, die gespecialiseerd is in huidverbetering en laserontharing. Eens het project af is, trekt zij met haar zaak naar de benedenverdieping van het voormalige Au Casino.

Veel mogelijkheden

Tijdens een bezoek aan het pand wordt snel duidelijk dat het gebouw heel wat mogelijkheden biedt. “Op de eerste verdieping komt ons woongedeelte, maar er is ook een ruime zolder. Daar is ook nog de mogelijkheid om extra kamers te voorzien, mochten er bijvoorbeeld meerdere kindjes komen. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. We willen zeker geen stappen overslaan.” Shanna en Nicky voelen zich nu alvast al welkom in de gemeente. “Je merkt dat Dadizele wel leeft. Verschillende mensen spraken ons ook al aan over onze plannen. We kijken dan ook uit naar het moment waarop we de deuren van het schoonheidssalon kunnen openen.”