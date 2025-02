Shaïny (29) start met trimsalon Snuffels & Bubbels: “Mijn moeder kwam op deze leuke naam”

Wie zijn hond wil verwennen met een trimbeurt kan hiervoor sinds begin januari terecht bij Snuffels&Bubbels in Lichtervelde. Bij Shaïny zijn bijna alle hondenrassen welkom voor het bijwerken van hun kapsel, een was- en droogbeurt en plukken.

Snuffels&Bubbels vind je in de Europalaan 8. Shaïny Fraeyman (29), afkomstig uit Zedelgem, woont er samen met haar partner Cisse Haelewyn (30), en hun dochtertje Iza (2). Het koppel verbouwde een deel van het huis om daar een trimsalon te openen. Zelf hebben ze twee honden, dwergkees Milo en een Shiba Inu die Lily heet.

Op boerderij wonen

“Ik ben een grote dierenvriend, al altijd geweest. Ons dochtertje Iza is ook al zo zot van dieren. Mijn grote droom is op een kleine boerderij wonen. Ik wou in bijberoep, naast mijn hoofdberoep, iets doen met dieren. Wat dat dan was, wist ik pas op het moment dat ik met mijn eigen hond naar een trimsalon ging. Dat leek me echt wel iets wat ik wilde doen. Maar ik wachtte af om een opleiding te volgen, tot mijn vriend me uiteindelijk inschreef en ik dus niet anders kon dan eraan te beginnen. Ik ben blij dat ik het gevolgd heb, en er nu ook iets mee doe”, vertelt Shaïny.

“Eerst vond ik het niet zo goed klinken, maar na een paar keer luidop te zeggen en het op te schrijven, werd ik fan van de naam”

“Het was een moeilijke zoektocht om een gepaste naam te vinden. Het was mijn moeder die het idee van Snuffels&Bubbels opperde. Eerst vond ik het niet zo goed klinken, maar na een paar keer luidop te zeggen en het op te schrijven, werd ik fan van de naam. En met het logo erbij klopt het plaatje volledig. Een trimbeurt bestaat uit nageltjes knippen, wassen, drogen, scheren of plukken. Heel grote plukhonden doe ik niet. Puppygewenning bied ik eveneens aan.”

Openingsuren

“Ik ben open op maandagnamiddag, vrijdag de hele dag en de zaterdagvoormiddag. Wie een afspraak wil maken, kan dat telefonisch (0495 72 81 21) of via onze Facebook- en Instagrampagina, Snuffels&Bubbels.”