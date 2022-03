Scorpiaux holding van Bart Versluys sluit boekjaar 2021 af met nettowinst van 9 miljoen euro

De Scorpiaux holding van Bart Versluys sluit het boekjaar 2021 succesvol af met een nettowinst van 9 miljoen euro en laat hiermee haar eigen vermogen over een tijdspanne van vijf jaar evolueren van 104,7 miljoen in 2017 naar 165,5 miljoen in 2021.

De jaarlijkse gegenereerde dividenden en de meerwaarde op aandelen worden niet uitgekeerd, maar zullen opnieuw in de economie geïnvesteerd worden. Enerzijds kan Scorpiaux hiermee haar positie in bestaande participaties versterken en anderzijds ook nieuwe opportuniteiten aansnijden.

Overname La Reserve

Er werd in 2021 verder geïnvesteerd in Hyloris (7,51%), Arctic Fox (4,04%) en Exo Biologics. Daarnaast werd ook de vastgoedportefeuille aangedikt met als de meest in het oog springende investering een participatie van 50% in ‘La Réserve Invest’ te Knokke, samen met Alychlo.

Scorpiaux behoudt ook zijn belangen in MDxHealth SA (2,48%), Mithra Pharmaceuticals SA (3,30%), Fagron NV (0,5%) en biogenesis (11,69%) welke op haar beurt geïnvesteerd heeft in het bedrijf Imcyse. Tot slot beheert Scorpiaux ook de vennootschap Fort St-Pol en 24,9% in de Oostendse robotproducent Zora via de holding Prudence.

Begin dit jaar vertegenwoordigt de totale Scorpiaux-portefeuille een balanstotaal van 206 miljoen euro.