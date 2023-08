Schoonheidsinstituut Estebelle breidt uit door succes

Door een grote aanwas van nieuwe klanten werd de locatie van Instituut Estebelle, dat inmiddels al tien jaar bestaat, te klein. Zaakvoerster Esthée Verschaeren verhuist daarom naar de Kortrijksestraat 62 in Oostkamp.

Esthée Verschaeren (30) is een alleenstaande mama met een zoontje van 5 jaar. Ze heeft veel interesse in gezond leven, sporten en voeding. Esthée volgde een studie sport en nog bijkomende opleidingen in de medische en schoonheidssector. Ze is een geboren en getogen Oostkampenaar die lid is van tal van organisaties.

“Oostkamp is een toffe, bloeiende gemeente die veel te bieden heeft. Dat is ook een van de redenen om Estebelle in Oostkamp uit te breiden”, aldus Esthée.

Doelgericht afslanken

Bij Instituut Estebelle word je vriendelijk onthaald in een familiale sfeer, met service op maat van de klant. Ook met tien jaar ervaring op de teller worden er nog steeds bijscholingen gevolgd, om op de hoogte te blijven van de nieuwste evoluties en inzichten in de sector. Esthée organiseert daarnaast geregeld gratis testsessies om kennis te maken met de toestellen.

Instituut Estebelle is gespecialiseerd in doelgericht afslanken met toestellen zoals de Detoxbody, een niet-chirurgisch alternatief voor liposuctie. De lipo-laser werkt in op de subcutane vetten, op een infraroodbed in combinatie met andullatie. Klanten kiezen een persoonlijk traject op basis van hun gewicht. De Bodysculpture is dan weer een toestel dat vooral focust op lymfedrainage en versteviging van het lichaam. Estebelle biedt dit soort toestelsessies aan in combinatie met deskundig voedingsadvies, ondersteund door producten van het merk RainPharma.

Pijn verlichten

In samenwerking met artsen kunnen bij Estebelle ook andullatiebehandelingen worden opgestart om spierpijn, chronische rugklachten, spanningshoofdpijn, fibromyalgie, CVS en spasmofilie te verlichten. Ook medische pedicures, spraytanning en het plaatsen van gelnagels ontbreken niet in het gamma.

Info: www.estebelle.be