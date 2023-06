Sam Nuytten, voorzitter van Shopping & Centrum Roeselare: “De Batjes breiden uit in de stad”

Sam Nuytten, voorzitter van Shopping & Centrum Roeselare, heeft er alle vertrouwen in dat de Roeselaarse Batjes een groot succes worden. Een zeer goed programma overgoten met mooi weer, meer moet dat niet zijn om er een feestelijke start van de solden en de grote vakantie van te maken.

Sam Nuytten (53) is zijn tweede jaar gestart als voorzitter van de vzw Shopping & Centrum Roeselare. Sam is enorm tevreden over de invulling van de Batjes 2023 en de medewerking en het enthousiasme van de stad en van de handelaars.

“Ik ben zeer tevreden over de inzet van iedereen die van ver of van dichtbij met de Batjes te maken heeft. De kerstshopping en de Batjes zijn toch de twee grootste koopbelevingen in Roeselare. De stad leeft dan volop en er komt een massa volk op af. De Batjes maken toch iets los bij bezoekers én handelaars.”

“Ja, ook de grote ketens doen mee in het verhaal. In de week voor de Batjes zien we veel vrachtwagens goederen lossen. Wellicht zijn dat artikelen van andere vestigingen die naar Roeselare komen. Na een moeilijk voorjaar snakt iedereen naar een mooie opsteker. De Roeselaarse Batjes zitten trouwens weer in een opwaartse trend: niet enkel de omgeving van de Grote Markt staat in de kijker. Ook het Noordhof met Plein Publique is een publiekstrekker net zoals het Stationsplein en zeker de Ardooisesteenweg. Daar gaat het ook hard en zal het een levendige bedoening worden. Je hoort het, de Batjes breiden uit over heel Roeselare en daar kunnen we alleen maar blij om zijn.”

Mooi weer

“Ook voor de horeca is het een topweekend. De horeca kan zeker meeprofiteren van de massa kooplustigen die Roeselare dan bezoekt. Na het winkelen en slenteren door de winkelstraten is het tijd om even uit te blazen en onze bezoekers doen dat nog het liefst op een terras met een pintje, een cocktail, een glaasje rosé of een lekker hapje. Alles staat of valt natuurlijk met het mooie weer maar de voorspellingen zien er goed uit. Ik heb al vaak moeten denken aan de woorden van een landbouwer die deze winter kwam eten in bistro en restaurant Petrouska. Hij zei dat het tot in juni kwakkelweer zou zijn, maar dat we dan een formidabele zomer zouden hebben. Het ziet ernaar uit dat hij gelijk heeft.”

Weekje zonvakantie

“Ik heb geen tijd om tijdens de Batjes zelf te winkelen, maar ik zal zeker mijn ronde doen in alle straten met een vertegenwoordiger van de stad. Natuurlijk is het superhard werken tijdens de Batjes voor ons. Van ’s morgens vroeg is het poetsen en alles klaarzetten voor een hopelijk drukke dag met veel klanten en dan is het keihard werken tot ’s avonds laat of ’s nachts. Dan kunnen we misschien enkele uren slapen om er de dag nadien opnieuw keihard in te vliegen”, aldus Sam.

“Daarom nemen we voor de Batjes een weekje zonvakantie. Kwestie van goed uitgerust aan een drukke periode te beginnen. (lacht) Want na de Batjes beginnen de solden én de zomervakantie met de zandbak op het Stationsplein. We staan aan de vooravond van een topzomer!”