Saida opent nieuwe winkel en atelier langs de Vlamingstraat in Roeselare

Modeontwerpster Saida Hajaji (53) van Création S opent zaterdag 30 november de deuren van haar gloednieuwe winkel in de Vlamingstraat in Roeselare. Ze werkte de voorbij jaren in de Manestraat, maar is verhuisd naar haar droompand. “En nu vinden ook mannen hier erg mooie kledij.”

De voorbije negen maanden verbouwde Saida Hajaji het gebouw waar vroeger Amorie gevestigd was tot haar nieuwe stek. “Negen jaar lang runde ik mijn zaak in de Manestraat. Die straat heeft het de voorbije jaren moeilijker als winkelstraat”, zegt ze. “Toen ik ’s nachts op internet mijn droompand in de Vlamingstraat vond, heb ik niet lang getwijfeld.” Saida hoopte om al in september de deuren van haar zaak te kunnen openen. “Maar dergelijke grote werken brengen vaak verrassingen met zich mee”, zegt ze. “Omdat ik de bovenverdieping besloot aan te pakken, duurde het langer dan verwacht.”

Atelier

Saida sloot eind oktober haar winkel in de Manestraat. Intussen is ze op de bovenverdieping van haar nieuwe locatie al volop aan het werk in haar atelier. De winkel op de benedenverdieping opent aanstaande zaterdag de deuren. “Het is de bedoeling om in de zomer het atelier te verhuizen naar een veranda die aan de achterkant aan de winkel paalt. Vanuit mijn atelier zal ik dan een perfect zicht hebben op de winkel.”

Nu ook voor mannen

Saida is blij dat ze nu zaterdag haar eerste klanten mag verwelkomen. “Het is hier veel ruimer en luxueuzer dan in mijn vorige winkel. Zo kunnen de klanten gebruikmaken van een van de twee pasruimtes en is er een ruim salon waar we samen bespreken wat mogelijk is. Ik blijf me specialiseren in bontmantels, het herstellen ervan en maatwerk.”

“Daarnaast breid ik mijn aanbod ook uit met kledij voor mannen”, zegt Saida. “Daarmee wil ik een antwoord bieden op de vele vragen van de klanten de voorbije jaren. Voor een mooie mantel, een klassiek kostuum of iets sportievers kunnen mannen hier vanaf zaterdag terecht.”

Jeugdcafé verbouwd

Terwijl Saida de voorbije maanden grootse werken uitvoerde in de Vlamingstraat 7, is haar broer volop aan het verbouwen in het pand er vlak naast. Jeugdcafé Piet Gein, jarenlang een vaste waarde in Roeselare, wordt verbouwd tot een handelspand met woning. “Het is de bedoeling dat hij dat straks zal verhuren.”