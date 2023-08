Sabine heropent Twinstore op nieuwe locatie in de Kortrijkstraat in Tielt

Voor Sabine Perneel van kledingzaak Twinstore is een nieuw hoofdstuk gestart op een nieuw adres. Na negen jaar in de Kortrijkstraat 9 is de Twinstore voortaan te vinden in de Kortrijkstraat 35. “Online shoppen heeft voordelen, maar die wegen heus niet op tegen de service die je met een fysieke winkel kunt bieden”, zegt Sabine.

In de Kortrijkstraat 35 was eerder al uitzendkantoor Experza gevestigd en nog eerder was er een bankkantoor.

“Ons huurcontract liep ten einde en we vonden dat de tijd gekomen was voor een nieuwe uitdaging”, aldus Sabine (57). “Niet alleen is de nieuwe winkel groter dan de vorige, ook het licht en het ruimtegevoel zijn mooie troeven. Voor het interieur kozen we voor pasteltinten, terwijl de vintage decoratie van de oude winkel hier eigenlijk nog beter tot zijn recht komt. Maar in het begin was het wel even door de muren heen kijken. Er waren hier verschillende kantoorruimtes en zelfs de oude bankkluis zat er nog in. Maar uiteindelijk heb ik toch besloten om de stap te wagen. De kluis verwijderen was een hele klus, maar het resultaat mag gezien worden.”

Keuze maken

Het verhaal van de Twinstore start in 1997 in Lichtervelde. “Ik ben afkomstig van Lichtervelde en daar openden we destijds onze eerste zaak. In 2014 openden we een tweede, kleinere zaak in Tielt. Door omstandigheden moesten we kort daarop echter een keuze maken tussen de twee zaken. De keuze viel op Tielt. Het was van nul herbeginnen, maar we hebben er geen spijt van gehad. Mijn man en ik zijn gaandeweg ons hart verloren aan de stad. In december 2019 zijn we hier ook in Tielt komen wonen. Eigenlijk is Tielt een groot, gezellig dorp. Iedereen kent iedereen, de sfeer zit goed en bovendien steunen de handelaars elkaar.”

Net nadat Sabine in Tielt kwam wonen, brak de coronacrisis los. “Net als iedereen hebben we toen vooral veel gewandeld en hebben we de buurt wat beter leren kennen. Ik ga niet ontkennen dat de winkel een duwtje kreeg door corona, maar ik geloof in de toekomst. Online shoppen heeft voordelen, maar die wegen heus niet op tegen de service die je met een fysieke winkel kunt bieden. Gaan winkelen is een ervaring. Online shoppen is dat niet. Al merk ik wel dat de stap naar buiten voor veel mensen toch wat groter geworden is sinds corona. Maar dat zal zich ongetwijfeld herstellen. Mensen zijn sociale wezens.”

Met een hoekje af

De openingsuren en het aanbod van de Twinstore blijven ongewijzigd. “We hebben altijd al een heel breed publiek gehad”, aldus nog Sabine. “Dat gaat van tieners tot volwassenen, maar evengoed krijgen we ook wat oudere klanten over de vloer. En daar mag gerust een hoekje af zijn, want de rode draad in onze collectie is dat er een portie attitude in zit.”

Tijdens het openingsweekend op 11 en 12 augustus krijgen de klanten bij aankoop een gratis goodiebag. (SV)