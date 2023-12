Ruim 56.000 bezoekers tijdens absoluut topweekend in Roeselare

Kerst in Roeselare heeft zijn start niet gemist. Vorig weekend was met zo’n 56.000 bezoekers een recordweekend. Zowel op zaterdag als zondag waren gemiddeld 28.000 bezoekers van de partij om de kerstsfeer in de Stad op te snuiven. In de winkelstraten was het koppenlopen. De cadeautjesshoppers vinden duidelijk hun weg naar Roeselare.

“We zijn erg trots dat zoveel mensen de weg vinden naar onze sfeervol verlichte en versierde Stad. Hier vind je voor elk wat wils: van leuke attracties voor groot en klein tot een mooi aanbod aan winkels om je kerstcadeautjes te scoren”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Succesvolle aftrap

De aftrap van de kerstperiode op het Stationsplein was alvast geslaagd. Het eerste weekend van 24 en 25 november was al goed voor zo’n 42.000 bezoekers. Deze trend blijkt zich nu verder te zetten in de rest van de periode richting kerst.

28.000 bezoekers per dag

Met maar liefst drie shoppingweekends met zondagsopening en extra animatie trekt de Stad resoluut de kaart van kerstshopping. Het eerste shoppingweekend van 9 en 10 december was ondanks het slechte weer goed voor zo’n 32.000 bezoekers. Vorig weekend van 16 en 17 december was een absoluut topweekend met zo’n 56.000 bezoekers. Zowel op zaterdag als zondag waren ongeveer 28.000 bezoekers van de partij. Het goede weer en de gezellige sfeer met de koren in de winkelstraat droegen daartoe bij. Daarmee zijn zaterdag 16 en zondag 17 december de drukste dagen van 2023, op de Batjes na.

Van winterwonderpakket tot Eau Revoir

Veel shoppers en kerstfanaten vonden dus al hun weg naar Roeselare. Toch blijft het de moeite om – nog eens – af te zakken naar Roeselare. Volgend weekend zijn de winkels opnieuw open op zondag. Tijdens de hele kerstvakantie amuseren de kinderen zich in Roeselare dankzij het winterwonderpakket en de notenkakerzoektocht. Op 28 december halen sportievelingen hun hart op tijdens de Santa Run. Op 5, 6 en 7 januari vindt het lichtspektakel Eau Revoir plaats in het Stadspark.