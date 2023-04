Rudy verkoopt ‘brocante met nen hoek af’

In de Weststraat 13 in Blankenberge heeft de brocantezaak ‘Maurice & Victorine’ de deuren geopend. De naam is een eerbetoon aan Rudy’s ouders, die hem de liefde voor het verzamelen bijbrachten. “Op die manier leven ze voort.”

Rudy Cool (60) is afkomstig van Dendermonde, waar zijn ouders vroeger een groothandel hadden. “De commerce zat dus in het bloed, maar in 2019 ben ik naar Andalusië getrokken om daar een B&B te beginnen. Na een uitstekende start kwam corona echter roet in het eten gooien: ik heb toen al mijn boekingen moeten annuleren, en omdat het nadien ook maar met mondjesmaat beterde, heb ik uiteindelijk besloten om daar de zaak over te laten en naar België terug te keren”, vertelt Rudy.

Verzameling aan rarititeiten

Zijn liefde voor brocante bracht hem vervolgens naar Blankenberge. “Ik vond dit concept hier goed passen: Blankenberge is voor veel mensen pure nostalgie. Bovendien heb ik de indruk dat er van alles aan het bewegen is in deze stad. Over enkele jaren is Blankenberge weer die bruisende badplaats van weleer”, is Rudy overtuigd, die er zelf ook weleens op vakantie kwam toen hij klein was.

“Ik heb hier veel jeugdherinneringen, ja. Binnenkort verkoop ik ook oude postkaarten van Blankenberge, maar ik ben vooral gespecialiseerd in brocante ‘met nen hoek af’. En geloof me: doorheen de jaren heb ik best wel wat rariteiten verzameld, zoals oude kermisitems, jukeboxen en caféspelen.”

‘Maurice’

Het ziet er wat druk uit, maar dat deert niet. “Het is de bedoeling dat schattenjagers zich hier thuis voelen”, knipoogt Rudy. Op het visitekaartje prijkt de trouwfoto van zijn ouders. “Het leuke is dat iedereen nu ‘Maurice’ tegen mij zegt. Op die manier leven mijn ouders een beetje voort”, klinkt het.