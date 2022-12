“Roze toonbank en ruwe betonvloer”

IEPER Interieurarchitecte Gaëlle Vervaeke uit Westouter opent een conceptstore van TUS atelier in de Surmont de Volsberghestraat 12 in Ieper. “Een mooi historisch pand dat we volledig gerenoveerd hebben en waarin we onze architecturale achtergrond hebben verwerkt”, zegt Gaëlle.

De conceptstore van TUS atelier opent op donderdag 8 december de deuren in de Surmont de Volsberghestraat 12 in het centrum van Ieper. “Het is een mooi historisch pand dat mijn man en ik hebben aangekocht en volledig gerenoveerd. Onze architecturale achtergrond hebben we erin verwerkt. Op die locatie was er vroeger het gastronomische restaurant Souvenir dat nu in Gent gevestigd is”, zegt interieurarchitecte Gaëlle Vervaeke uit Westouter.

Het TUS atelier – TUS is West-Vlaams voor thuis – is een combinatie van een interieurbureau, conceptstore en webshop. “Op het gelijkvloers in Ieper komt het interieurbureau/conceptstore voor TUS atelier en op de eerste verdieping zal het architectuurbureau TOOP architectuur van mijn man komen. Wij blijven in Westouter wonen, maar zowel mijn zaak TUS Atelier als de zaak van mijn man TOOP architectuur verhuizen naar Ieper.”

Authentieke elementen

Door met mijn grafisch vormgever, Scarabar uit Ieper, te babbelen kwam ik geheel toevallig bij dit pand terecht en ik maakte een afspraak met het immokantoor. Ik was meteen verkocht door de charmes van het pand en zag het potentieel”, vertelt Gaëlle. “Het gebouw werd volledig gestript. Van vloeren, dak tot ramen. Het werd volledig opnieuw, volgens de huidige normen, in orde gezet. Met behoud van authentieke elementen zoals de voorgevel. Ramen werden in exact dezelfde stijl herplaatst. De originele trap werd gezandstraald en volledig in zijn glorie hersteld. Alle typische aangebouwde kotjes werden gesloopt. We maakten alles open met een kleine uitbouw naar achteren toe, om zo een stadstuin te kunnen creëren.”

Conceptstore

“De blikvangers van de conceptstore zijn absoluut de roze toonbank, de ruwe betonvloer en de uitbouw in roze zichtbeton met ronde openingen in het dak en zicht op de binnentuin”, zegt Gaëlle. Van donderdag 8 tot zondag 11 december is er een openingsweekend. Op donderdag 8 december is er een latenightshopping van 10 tot 20 uur. Op vrijdag 9 december en zaterdag 10 december is de winkel geopend van 10 tot 17.30 uur. Op zondag 11 december van 13 tot 17.30 uur.

(Lees verder onder de foto.)

Interieurarchitecte Gaëlle Vervaeke uit Westouter opent een conceptstore van TUS atelier in de Surmont de Volsbergestraat 12 in Ieper. © gf

Andere openingsmomenten zijn: dinsdag 13 december (10 – 17.30 uur), woensdag 14 december (10 – 17.30 uur), donderdag 15 december (10 – 20 uur/late night Christmas shopping), vrijdag 16 december (10 – 17.30 uur), zaterdag 17 december (10 – 17.30 uur), zondag 18 december (13 – 17.30 uur), dinsdag 20 december (10 – 17.30 uur), woensdag 21 december (10 – 17.30 uur), donderdag 22 december (10 – 20 uur/late night Christmas shopping), vrijdag 23 december (10 – 17.30 uur) en zaterdag 24 december (10 – 14 uur).

De conceptstore is gesloten tussen kerst en Nieuwjaar, en weer open vanaf woensdag 4 januari 2023. De vaste openingsuren vanaf woensdag 4 januari 2023 zijn: woensdag van 13 tot 17.30 uur, donderdag en vrijdag van 10 tot 17.30 uur en zaterdag van 13 tot 17.30 uur. Maandag, dinsdag, woensdag- en zaterdagvoormiddag op afspraak of privéshopping kan na contact via hello@tus-atelier.be. Gesloten op zon- en feestdagen.