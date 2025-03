Roose Slijperij is al aan de zesde generatie toe: “Het werd ons met de paplepel ingegeven”

Roose Slijperij is gekend tot ver buiten Roeselare. Begin maart namen Ellen (42) en Glenn (34) Roose officieel de zaak over van hun vader Giovanni (65). Hiermee zetten zij met trots de familietraditie verder, als zesde generatie.

Roose ontstond in 1850 als slijperij gespecialiseerd in alle snijwaren, intussen uitgegroeid met verkoop en herstel van alle tuinmachines zoals grasmaaiers, zitmaaiers, robotmaaiers, haagscharen… Een uitgebreid gamma, dus.

“Wij zijn er van kleins af al mee opgegroeid en het werd ons echt met de paplepel ingegeven”, opent Ellen Roose. “Ondertussen werk ik zelf al een dikke 20 jaar mee in de zaak. Ik begon met de administratieve taken en ben daar verder in gegroeid. Daarna begon ik ook verkoop te doen, vroeg hier en daar wat hulp en zo breidde het takenpakket uit tot herstellingen, klanten bedienen enzovoort.”

Glenn begon vier jaar geleden in de zaak en focust zich vooral op het installeren van robotmaaiers, herstel en onderhoud. Maar ook hij kwam van jongs af aan mee helpen met het onderhoud na de schooluren. “We hebben niet altijd geweten dat we de zaak zouden overnemen, maar het werd wel wat verwacht”, lacht Ellen. “We willen verder uitbreiden naar de toekomst toe en een nieuwe locatie zoeken. Maar we blijven dezelfde service bieden. We hechten veel belang aan vakmanschap, service en klantvriendelijkheid.”

Opendeurdagen

Op donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 maart houdt Roose Slijperij opendeurdagen. Er zijn acties en er is een infopunt voor robotmaaiers, die steeds populairder zijn. “Tijdens onze opendeurdagen trakteren wij op een hapje en een drankje om samen de overname door de zesde generatie te vieren. Kom langs, test onze producten van topmerken zoals GTM, ECHO en Makita, en laat je inspireren voor het nieuwe seizoen”, besluit Ellen. (RV)