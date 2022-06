Roeselare wil terug naar de Batjes van weleer: “Met veel beleving en optredens”

Tijdens het laatste weekend van juni is de Rodenbachstad opnieuw in de ban van de Batjes. Een bijzondere editie, want ondertussen zijn we al aan de 90ste jaargang toe. Na twee coronajaren meer dan redenen genoeg om te vieren. Te beginnen met ’t Vat van Rodenbach op vrijdagavond tot een vuurspektakel als afsluiter op maandag. “Tijd voor een Batjes van weleer”, klinkt het bij Bart Verstraete en Sam Nuytten.

De Batjes staan dit jaar van vrijdag 24 tot en met maandag 27 juni geprogrammeerd. De organisatie is in handen van de stad Roeselare samen met de vzw Shopping & Centrum Roeselare, zij behartigen de belangen van de handelaars in Roeselare. “Daarmee hebben we meteen ook de belangrijkste insteek van de Batjes”, begint Bart Verstraete, diensthoofd Economie in Roeselare, te vertellen. “In tegenstelling tot heel wat stadsfestivals is en blijft shopping bij ons het belangrijkste. We willen in eerste instantie vooral dat er veel volk een bezoekje brengt aan de winkels en horeca in onze stad. Dat doen we door flink in te zetten op beleving en de nodige randmanifestaties.”

“De coronaperiode heeft ons doen snakken naar de Batjes van weleer, net daarom doen we dit jaar een extra inspanning, wat we ook de volgende jaren willen aanhouden”, aldus Sam Nuytten.

“De Batjes zijn een stuk het erfgoed van de Stad”, klinkt het. “Tradities behouden, maar met evolutie. We hebben dan ook heel wat plannen voor de volgende jaren. De goesting is er alvast om van de Batjes opnieuw hét evenement bij de start van de zomer te maken”, aldus Bart.

“We zetten meer dan ooit in op beleving en dat voor iedereen. Zo krijgt ieder plein een functie. De Grote Markt en het Stationsplein worden de feestpleinen, op De Munt zetten we Roeselare in de kijker als stad van de voeding, het Polenplein is beleving met Ride for Charity, de serres op het De Coninckplein zorgen voor een culinaire meerwaarde en de Vismarkt krijgt kinderanimatie”, horen we van Bart.

“Ook in de verschillende centrumstraten valt er heel wat te beleven, naast het winkelgebeuren. Zo voorzien we heel wat animatie voor groot en klein.”

Kleur in de stad

“Alles moet kloppen”, stelt Sam. “We brengen kleur in de stad en zorgen voor extra gekleurde lichtjes aan de terrassen. Ook de aankleding van de podia krijgt een upgrade, alles moet in orde zijn voor een maximale beleving. Dit jaar hebben we ook voor het eerst de samenwerking met Radio 2, zij zullen tot twee keer toe live uitzenden vanuit onze stad.”

“Tijdens de kerstperiode was er voor het eerst een verregaande samenwerking met Radio 2 waarbij we prominent naar voor komen en dat had een grote impact, we hopen op hetzelfde voor de Batjes. De mensen in de regio weten dat het hier fijn winkelen is, dit mag gerust nog breder”, aldus Bart Verstraete.

“Vroeger was het de gewoonte om de Batjes af te sluiten op het Stationsplein en ook dat willen we terugbrengen. Daarom dat we op maandagnamiddag eerst Roeselswing hebben voor de senioren, gevolgd door enkele Vlaamse toppers op het Radio2 Bene Bene podium. Dit jaar geen vuurwerk, maar wel een vuurspektakel in combinatie met de trampolinespringers die ooit de finalisten waren van Belgium’s Got Talent”

Observeren

Voor Sam Nuytten en Bart Verstraete zijn het de eerste volwaardige Batjes in hun huidige functie. Niet dat ze nog geen ervaring hebben met het evenement. Bart komt al sinds zijn vierde naar de Batjes en Sam Nuytten is samen met zijn partner Petrouska Beke het gezicht van Petrouska op het Stationsplein. “Voor ons is het een van de drukste weekends in het jaar”, vertelt Sam. “Toch zal ik proberen om overal in de stad even te passeren om de temperatuur te meten. Enkel op die manier weet je wat er echt leeft.”

“Dat we nu de 90ste editie mogen vieren is niet zomaar, de Batjes zijn een blijver”

“Het is een weekend van volledige focus”, pikt Bart in. “Maar als alles goed verlopen is, dan kan ik genieten van een lekker drankje op het einde. Het is spannend, want het is de eerste full force editie van de Batjes na twee coronajaren. De consument is veranderd en daar moet je op inspelen. Het wordt ook een editie van observeren en kijken wat er werkt en wat niet om naar de komende jaren te verbeteren.”

“Tijdens de coronajaren hebben we ook geleerd dat horeca en handel niet zonder elkaar kunnen”, stelt Sam. “Voordien werkten we misschien iets te veel elk op een eiland. Dat geldt ook nog voor andere elementen zoals kunst en cultuur, ook die zijn belangrijk. We hebben elkaar nodig en kunnen elkaar alleen maar versterken.”

Uitdagingen

Corona heeft ook voor extra uitdagingen gezorgd. “Artiesten hebben er twee lastige jaren opzitten, maar zijn nu druk bevraagd. Van Sylver tot Christoff of Wim Soutaer, we hebben mooie artiesten op de Batjes, maar voor sommige artiesten moet je er een jaar op voorhand al bij zijn. Technieken, geluid, licht, feestmateriaal… ze zijn overbevraagd. Het zijn allemaal extra uitdagingen waar je mee te maken krijgt.”

Gelijk hoe blijft de toekomst van de Batjes verzekerd. “Dat we nu de 90ste editie mogen vieren is niet zomaar, de Batjes zijn een blijver. Dat komt vooral doordat iedereen het evenement kent, maar er ook een herinnering aan heeft. Van de olifant in de Noordstraat tot de catch of een domme stoot na ’t Vat van Rodenbach. Het zijn allemaal herinneringen die bijblijven. De Batjes staan voor feest, een stad die leeft.”

De Batjes moeten de start zijn van een topzomer voor Roeselare. “De Batjes zijn een van de belangrijkste evenementen in het jaar, maar ook op andere momenten moeten we Roeselare in de kijker zetten. Daarom dat er tijdens de zomer opnieuw heel wat te doen is, onder de noemer Gebeten van Roeselare, van de zomerspeelplaats tot activiteiten voor de Vlaamse of nationale feestdag. Allemaal zijn ze een belangrijke hefboom om mensen naar Roeselare én de lokale handelaars en horeca te lokken!”