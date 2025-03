Roeselare trapt shoppingseizoen op gang: “We blijven initiatieven nemen om koop lokaal te ondersteunen”

Maar liefst 110 handelaars tekenden present op het ontbijtbuffet in ARhus waar de stad Roeselare het komende shoppingseizoen voorstelde. Lokaal kopen is en blijft de boodschap.

Burgemeester Kris Declercq duidde meteen dat de stad zich 100 % inzet om de handelaars te ondersteunen door allerlei initiatieven maar de boodschap die bleef hangen, was duidelijk: koop lokaal en steun op die manier de Roeselaarse commerçanten.

“We willen de Roeselaarse consumenten nog meer stimuleren om lokaal te winkelen en te genieten van het brede aanbod aan boetieks en horecazaken in onze stad”, besluit de burgemeester.

De Roeselaarse cadeaubon wordt in een nieuw aantrekkelijk kleedje gestopt en wordt ook digitaal beschikbaar. De horeca- en retailbrigade krijgen eveneens nieuwe impulsen en dat moet zorgen voor nog meer winkelbeleving, mooiere etalages en een goedgevulde evenementenkalender. Zo is het zo goed als zeker dat Radio2 tijdens de eindejaarsperiode opnieuw in het stadscentrum neerstrijkt.

Retailbrigade

Dit jaar organiseert Stad Roeselare de vierde editie van de horecabrigade, waarbij jobstudenten en flexijobbers gratis de kneepjes van het kelnersvak leren kennen. Nieuw dit jaar is een retailbrigade, waarbij men winkelpersoneel opleidt en in contact brengt met winkels die op zoek zijn naar extra helpende handen.

De succesvolle shoppingcampagne met als baseline ‘Lekker winkelen? Da’s even Roeselare’ wordt dit jaar voortgezet, in nauwe samenwerking met lokale handelaars. Maar waar in de mediacampagnes oorspronkelijk de klemtoon lag op shoppers van buiten Roeselare is dat nu iets anders. De eigen inwoners van de stad blijven een heel belangrijk doelpubliek voor het winkelaanbod van de stad. De campagne roept de Roeselarenaar op positieve wijze op om winkelstad Roeselare levendig te houden door inkopen in eigen stad te doen: dat is gezellig, makkelijk en snel! Wat je ook zoekt, een bezoek aan Roeselare maakt je dag compleet. En parkeren in Roeselare is makkelijk in de centrumparkings en voordelig. Roeselare heeft nog steeds de goedkoopste centrumparkings van Vlaanderen.

“Ook voor toekomstige ondernemers staan we klaar”, aldus burgemeester Kris Declercq. “Na het succes van vorig jaar volgt dit jaar de tweede editie van ‘Win je winkel’. Naast de gratis huur van een winkelpand gedurende een volledig jaar op een A-locatie, omvat de prijs ook een inrichtingsbudget van 3.000 euro, een mediapakket ter waarde van 3.500 euro door Roularta Media Group en professionele begeleiding ter waarde van 2.000 euro door Unizo. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat Roeselare een bruisende inkoopstad blijft.”