Roeselare heeft vanaf zaterdag opnieuw een winkel vol Tupperware

Vanaf zaterdag 21 oktober kunnen de liefhebbers van Tupperware ook in Roeselare terecht. Er komt namelijk al minstens voor zes maanden een pop-up in de Ooststraat 136. “En als de evaluatie positief is, zullen we kijken om dat contract te verlengen”, klinkt het.

Momenteel heeft Tupperware Torhout al een winkel in Brugge, waar het volledige gamma wordt aangeboden. Vanaf zaterdag 21 oktober zal dat ook het geval zijn in Roeselare. Jurgen Penne (34), die zaakvoerder is van het verdeelpunt in Torhout, opent dan ook een pop-up in de Ooststraat 136.

“We weten niet goed hoe Tupperware exact leeft in Roeselare, vandaar de keuze voor een pop-up” opent Jurgen het gesprek. “Uiteraard is het de bedoeling om er, net zoals in Brugge, een succesverhaal van te maken. Ons contract loopt zes maanden, met een optie om dat nog eens met zes maanden te verlengen. Na de eerste periode zullen we eerst evalueren en daarna nemen we de beslissing om al dan niet te verlengen.”

Overtuigen

Maar Jurgen heeft er wel goede hoop in en heeft veel vertrouwen in zijn keuze voor Roeselare. “Het is een heel mooie shoppingstad”, gaat hij verder. “Roeselare is trouwens ook de vierde beste van West-Vlaanderen en er valt hier altijd wel iets te beleven. Vanuit Torhout bekeken zitten we ook slechts op 15 minuten van Roeselare, wat ook een interessant gegeven is. Maar de hoofdreden is dat we momenteel nog niet zo heel veel consulenten hebben in Roeselare. We willen dat aantal hier dus uitbreiden. Met onze winkel hopen we om wat mensen hiervoor te overtuigen. Daarnaast willen we uiteraard ook gewoon onze producten hier aanbieden aan de mensen.”

De pop-up in het centrum van Roeselare zal open zijn van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Op zondag zal de winkel gesloten zijn. “Tijdens de opening deze zaterdag bieden we trouwens iedere klant een drankje en een hapje aan. Op die manier willen we het alvast niet onopgemerkt voorbij laten gaan.” (MB)