Roeselare Awards weer schot in de roos, Zorgcentrum na Seksueel Geweld valt in de prijzen

De 26ste editie van de Roeselare Awards was er opnieuw eentje met alles erop en eraan. Om en bij de 800 gasten verzamelden zich in het Fabriekspand voor negen awards, maar ook voor een op en top Roeselaars feest.

Amper enkele maanden na de 25ste jubileumeditie, die door corona uitzonderlijk in september plaatsvond, stond de 26ste editie al op het programma. Voor het eerst werd gekozen voor een volledig Roeselaarse editie, ook op vlak van optredens. Dat werd gesmaakt, onder meer Majé, Dj B’Edith en De Toâpe Geraapte zorgden voor heel wat sfeer en ambiance. Dat allemaal vergezeld van culinaire verwennerij en volop drank.

Uitkijken is het ook telkens naar de verschillende awards. Met die voor Persoonlijkheid van het Jaar als kers op de taart. Dit jaar waren met Vox Musica, Het PosThuis en het Zorgcentrum na Seksueel Geweld drie organisaties genomineerd. De aanwezigen kozen uiteindelijk de ultieme winnaar. Met 60 procent van de stemmen was dat overtuigend het Zorgcentrum na Seksueel Geweld. Dat werd in maart vorig jaar opgericht. Het is het opvangpunt voor slachtoffers van seksueel geweld van over heel de provincie. Een samenwerking tussen verschillende partners zoals parket, politie en ziekenhuizen.

De sfeer zat er goed in! © Stefaan Beel

Er was ook een lifetime achievement award voor Freddy Maertens. De tweevoudige wereldkampioen werd vergast op een staande ovatie.

De overige winnaars waren: Barlaban (beleving), Urban Mapping (communicatie), Hannibal (nieuwbouw), Infraligne (renovatie), Kruisraket (starter), The Skin Company (handelaar van het jaar) en Verstraete Bouw (bedrijf van het jaar).