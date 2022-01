Roeselaarse vastgoedontwikkelaar Steenoven krijgt met Geert Van Mol nieuwe co-ceo

Geert Van Mol versterkt als co-ceo de rangen van de bekende Roeselaarse vastgoedontwikkelaar Steenoven. De Oost-Vlaming komt over van Belfius, waar hij digitaal directeur was. De familie Heemeryck-Spriet, die Steenoven bijna dertig jaar geleden oprichtte, trekt zich terug uit de dagelijkse leiding, maar blijft investeerder.

Eind december 2021 nam Peter Temmerman, gedelegeerd bestuurder van aannemer Alheembouw, Steenoven volledig over. De Roeselaarse vastgoedontwikkelaar schakelt nu ook enkele versnellingen hoger. Zo komt Geert Van Mol aan boord om, samen met vaste waarde Bart Vanderdonckt, mee de dagelijkse leiding van het bedrijf op zich te nemen.

De opdracht is duidelijk: een nieuwe strategie uittekenen die volledig op maat gemaakte oplossingen biedt voor steden en gemeenten, investeerders, bewoners en consumenten. Zowel op het vlak van ontwikkeling, bouwen als financiering.

Raakvlakken

De 47-jarige Geert Van Mol was tot voor kort de digitaal directeur van Belfius, waar hij sinds eind jaren negentig aan de slag was. Het voorbije decennium loodste hij de bank het digitale tijdperk in. Hij lag onder andere mee aan de basis van de Belfius app. Nu kiest hij voor een nieuwe uitdaging.

In Roeselare stampt Steenoven onder andere Roulevard uit de grond, een groot project in de stationsbuurt. © GF

“De vastgoedsector is grotendeels nieuw voor mij, maar voelt tegelijk al heel vertrouwd aan”, stelt hij. “Er zijn uiteraard raakvlakken met de financiële wereld. Maar bovenal is het een complexe omgeving en daar hou ik van. Betaalbaar wonen, de bouwshift, duurzame energie en mobiliteit, digitale en financiële moeilijkheden… De sector staat de komende jaren voor een aantal stevige uitdagingen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we met Steenoven straks duidelijke oplossingen op maat kunnen bieden en in samenwerking met tal van Belgische partners.”

Alle troeven in handen

Steenoven is de voorbije decennia een vaste waarde geworden in Oost- en West-Vlaanderen. “Maar we zijn van plan om onze horizon te verruimen”, benadrukt co-ceo Bart Vanderdonckt. “Niet alleen naar de rest van Vlaanderen, maar ook Brussel en Wallonië. Daar hebben we alle troeven voor in handen. Door de alliantie met Alheembouw en de komst van Geert zijn we nu nog sterker gewapend.”

De familie Heemeryck-Spriet, die Steenoven bijna 30 jaar geleden oprichtte, trekt zich volledig terug uit de dagelijkse leiding, maar blijft aan als investeerder. Voor de 25 werknemers van Steenoven verandert er niets.

Ontwikkelingsportefeuille: 650 miljoen euro

“Met Steenoven willen we in alle aspecten van onze onderneming een balans vinden tussen economie, ecologie en humanisme. En tegelijk ook een evenwicht vinden tussen vernieuwing en continuïteit”, aldus eigenaar Peter Temmerman. “Geert brengt 24 jaar bankervaring met zich mee en zijn persoonlijkheid en expertise zullen een nieuwe ambitie en visie mee vormgeven. Met Steenoven kijken we vol vertrouwen naar de toekomst.”

Steenoven heeft een ontwikkelingsportefeuille van om en bij de 650 miljoen euro met ruim dertig vastgoedprojecten, verspreid over heel Vlaanderen. Bij elk project staan locatie, architectuur, duurzaamheid en leefkwaliteit centraal. Sinds het najaar van 2021 is Steenoven een zusterbedrijf van aannemer Alheembouw.