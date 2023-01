Roeselaarse pornoster Jada Sparks start in aanloop naar Valentijn met online lingerie webshop

Woensdag 1 februari lanceert Jada Sparks, de Roeselaarse dame die ondertussen ook al furore maakte als porno-actrice, een eigen webshop. Op haar online shop ‘Oh my Sparks’ kiest Jada voor sensuele lingerie, die ze wel niet zelf ontwierp, maar die wel bij haar past.

Je kan haar ook kennen uit de Streamz-reeks ‘Chasing Beauty: perfectie te koop?’ waar ze vrijuit praat over de ingrepen met plastische chirurgie die ze al onderging. Vroeger runde de Roeselaarse, die als tiener moeite had met haar zelfbeeld, een eigen schoonheidsinstituut en organiseerde ze miss-verkiezingen en nam ze er zelf aan deel. Maar ze heeft ook nog een fulltime job waardoor ze haar echte naam liever uit de media houdt.

Animo in de slaapkamer

Ook op OnlyFans is ze actief en in de Belgische pornoscene verwierf ze ondertussen al haar plaatsje. “Er komt veel prestatiedruk bij kijken”, vertelde Jada in een erder interview aan deze krant. “Ik zie het mezelf ook geen vijf jaar meer doen, want het is best intensief en de Belgische markt is ook klein om er fulltime van te leven. Hier hebben ze je al snel gezien.”

Dus slaat Jada Sparks aan het differenciëren en start ze nu ook een online lingerieshop op. Dat dat gebeurt in aanloop naar Valentijn is allicht geen verrassing. In het aanbod oog voor dames met een diverse maten. Ontwerpen deed Jada niet zelf, maar ze koos vooral voor setjes en accessoires die ze zelf graag ziet en die wat extra animo in de slaapkamer kunnen brengen.