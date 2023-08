Roeselaarse handelaars uiterst tevreden over soldenperiode: “Gaan hiermee in tegen nationale tendens”

De koopjes zijn achter de rug en in de winkeletalages van het centrum prijken al de eerste stukken van de herfstcollectie. In weerwil van de nationale trend zijn de meeste Roeselaarse handelaars wél tevreden over de voorbije soldenperiode. Al horen we dat er tegen het einde van het jaar misschien enkele gevestigde zaken anders ingevuld kunnen worden.

Op het einde van de zomersolden hield het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen een rondvraag bij de winkeliers. De resultaten waren gemengd. “De eerste week was erg goed, in sommige steden zelfs uitstekend, vooral dankzij een veelbelovend eerste weekend, maar de detailhandelaren waren al snel gedesillusioneerd”, aldus Olivier Maüen van NSZ. “Het verschil was zeer groot met het optimisme dat heerste voor de start van de solden. Het sombere weer dat we sinds half juli meemaken, heeft klanten niet aangemoedigd om door de winkelstraten te slenteren. De consument wordt bovendien het hele jaar door gelokt door de e-commerce en daarnaast hebben consumenten ook andere uitgaven die in hun soldenbudget snijden.”

Ondanks deze weinig opbeurende berichten horen we in het Roeselaars centrum overwegend positieve geluiden. “Wij zijn zeer tevreden over onze soldenperiode”, lacht Charlotte van Zara. “We hebben niet veel soldenrekken moeten wegdoen begin deze week. Zowel heren- als dameskledij gingen zeer vlot de deur uit met zelfs een lichte voorsprong voor de herenkledij. Ja, ons hoor je echt niet klagen: Zara Roeselare heeft goed verkocht afgelopen maand.”

Onder druk

Eenzelfde geluid horen we bij Luc Huyghebaert van herenkledij Boggi. “We hebben een goede julimaand achter de rug. Het begon eigenlijk al met de Batjes. Toen hebben we goed verkocht en die toon zette zich ook door in de soldenperiode in juli. Maar als we de cijfers over het hele jaar bekijken dan zien we dat de retailsector toch onder druk staat. Dat is geen geheim dat ik vertel, iedereen weet dat. Ik sta nu 47 jaar in de branche en ik word er 70. Misschien dat het stilaan tijd wordt om het iets rustiger aan te doen. Ik denk dat ik ondertussen wel mijn sporen heb verdiend (lacht). Wat gebeurt er als ik stop? Daar zullen mijn zoon Gilles en ik eens rustig over praten. Er is geen haast bij.”

Stoppen na 33 jaar

Marianne Vanderschaeghe van dameskledij Marie-Julie is eveneens tevreden over de voorbije soldenperiode al is de koopjesperiode bij Marie-Julie eigenlijk al op 1 juni gestart. “Op 1 juni ben ik gestart met een totale uitverkoop. Na 33 jaar hou ik het voor bekeken met Marie-Julie. Ik heb mijn job altijd met heel veel enthousiasme en toewijding gedaan, maar ik heb de beslissing genomen om de zaak over te laten. Ik hoop dat er iemand met evenveel passie en liefde Marie-Julie verderzet en er een frisse wind laat doorwaaien. Maar dit pand kan evengoed dienen om een mooie horecazaak in onder te brengen: het is een mooi gebouw met een interieur dat zich uitstekend leent om een tearoom of een restaurant in onder te brengen. En er is een mooie tuin! Dat vindt men niet zo veel in het stadscentrum. Ik zie wel wat het de komende weken of maanden wordt. In september start ik met de winterstockverkoop en ik hoop om tegen dan te weten welke richting Marie-Julie uitgaat. Geïnteresseerden mogen zich alvast altijd melden in de winkel.”

Veel volk over de vloer

Marjan Noyelle van River Woods moet geen twee keer nadenken als we haar vragen hoe de voorbije koopjesperiode is geweest. “Zeer goed, echt waar. Het begon eigenlijk al met de Batjes waar we zeer goed hebben gewerkt. En de soldenperiode daarna bleef dat duren. Mensen die nog niet met vakantie waren, gingen niet naar zee maar kwamen blijkbaar shoppen in Roeselare. Ja, zelfs met het kwakkelweer van de afgelopen dagen kregen we veel volk over de vloer. Ik heb me de afgelopen dagen echt boos gemaakt over de negatieve berichtgeving in de nationale pers over de slechte koopjesperiode. Ik ben blij dat je me vraagt hoe het hier is geweest: in Roeselare zullen de meeste handelaars tevreden zijn over de voorbije maand. Voilà, ik het het gezegd (lacht)!”

“Ik maak me boos over negatieve berichten over de koopjes”

De Roeselaarse burgemeester Kris Declercq houdt als geen ander de vinger aan de pols van het retaillandschap in zijn stad. “In juli 2023 hebben we 10,6 procent meer bezoekers ontvangen dan juli vorig jaar. Dit jaar bezochten 310.157 bezoekers onze stad en verleden jaar waren er dat 280.422. Dit is gebaseerd op de cijfers van Proximus.”

“De bestedingscijfers in de handelszaken kennen we nog niet, daarvoor is het nog een beetje te vroeg. Maar afgaande op de commentaren van veel Roeselaarse handelaars denk ik dat we toch mogen spreken over een geslaagde koopjesperiode in onze stad. We proberen voortdurend om de bezoekers een totaalbeleving aan te bieden: niet enkel het shoppingverhaal moet kloppen maar we zetten eveneens in op horeca- en kunstbeleving.”