Roeselaarse handelaars pakken opnieuw uit met gezellige modeshow in autovrije deel Ooststraat: “Met geheime special guest”

Op zaterdag 15 maart organiseert een tiental handelaars van het autovrije deel van de Ooststraat voor de vierde keer een modeshow in de Roeselaarse winkelstraat. Doel? Er een gezellige namiddag van maken, zo blijkt.

Het evenement is dan ook vrij toegankelijk voor iedereen die dat wil. En voor de nieuwsgierigen onder ons: er zal een special guest aanwezig zijn. Wie dat wordt? “Dat houden we tot dan nog geheim”, klinkt het.

Hopen op mooi weer

Na drie eerdere geslaagde edities lijkt de modeshow in het autovrije deel van de Ooststraat een echte blijver op de kalender. “De afgelopen drie edities konden we telkens op heel wat bijval rekenen”, vertelt Katrien Deleu van Brax, een van de deelnemende handelaars.

“We kijken dan ook heel hard uit naar editie vier en hopen uiteraard opnieuw op mooi meer. Dat is en blijft natuurlijk een van de belangrijkste factoren voor onze modeshow. Tot nu toe hadden we hier altijd geluk mee. Moest het dan toch ooit eens minder weer zijn of echt regenen, dan halen we de paraplu’s wel boven. Niets dat we niet kunnen oplossen.” (knipoogt)

Low budget

Met hun modeshow mikken de handelaars vooral op sfeer en gezelligheid. “Dat primeert echt. Geen van de deelnemende zaken doet hiervoor een beroep op professionals, maar wel op vrienden, kennissen en klanten.”

“We pakken het dus eerder low budget aan, ons doel is een gezellige namiddag voor iedereen. Daarom is de modeshow ook gratis en vrij toegankelijk voor iedereen die dat wil. Wel pakken we dit jaar uit met een special guest. Wie dat wordt, houden we tot dan nog geheim.”

“Langskomen is dus de boodschap. Dit jaar verzorgt ook niemand minder dan Katrien ‘Triene’ Vanhaverbeke de presentatie. Aan sfeer zeker geen gebrek dus”, besluit naamgenoot Katrien.

De modeshow in de het autovrije deel van de Ooststraat vindt plaats op zaterdag 15 maart. Het begint om 15 uur en duurt zo’n uur, anderhalf uur.