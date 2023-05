Roeselaars burgemeester Kris Declercq over vertrek van winkelketens uit centrum: “Persoonlijk contact leggen met de grote ketens”

Nadat Springfield, C&A en Essentiel al de deuren sloten in Roeselare komt daar begin 2024 ook Zara bij. Ondertussen zijn geruchten van ketens en boetieks die eerstdaags of binnen enkele maanden sluiten schering en inslag. Burgemeester Kris Declercq reageert op de stemmingmakerij en nuanceert.

“Roeselare blijft een aantrekkelijke retailstad in beweging, dat bewijzen de 35 nieuwe winkels die we sinds 2022 in het kernwinkelgebied mochten verwelkomen”, aldus burgemeester Kris Declercq. “Dat zijn Vanty outlet, Mini Moon Kids, Ohana poke bowls, Young Star, Beethoven, Piccola Italia, Domino’s pizza, Plainz, Soul Side, Pretzel King, Nounours, Smooth, Marie Julie, Jolie Mie, Belchicken, Café Moustache, Goudaankoop Roeselare, Mamado, The Skin Company, Babyphine, Smoking Cue, Liu Jo, Grab a chair, Jacob’s Concept Store, restaurant Portugal, Elfenkruid, Atelier Arena, 101 Interiors, Latifa, Pluk thee, SoLow, Ikonik, Roots33, Florals en Zimba Shop.”

“Op 1 januari 2023 hadden we deze samenstelling van het kernwinkelgebied: we telden 242 ingevulde panden, waarvan 160 handelszaken, 55 horecagelegenheden, 27 andere, 3 pop-up winkels en 25 leegstaande panden.”

Waterbedeffect

“Ook ten opzichte van de andere centrumsteden blijven wij standhouden en horen bij de betere van de klas wat leegstand betreft (zie recente tabel leegstandcijfers hieronder). Net zoals andere steden in Vlaanderen is ook Roeselare echter onderhevig aan de stijgende trend van online, koopkrachtvermindering en de nieuwe strategieën van ketens die zich oriënteren op steden van meer dan 200.000 inwoners. Dit is spijtig voor Roeselare, omdat we daar zelf weinig vat op hebben.”

“In Roeselare is er gelukkig nog sprake van een ‘waterbedeffect’: vertrekkende zaken worden gewisseld voor nieuwe zaken in het centrum, waardoor het totaal percentage leegstand stagneert, maar we moeten goed naar het bord blijven kijken. We ondergaan de zaken echter niet passief, al sinds ons Kernplan van 2016 en het relanceplan 2020. We houden met de handelaars de vinger aan de pols.”

“Ook als het stormt, moeten we alle zeilen bijzetten, en dat doen we voortdurend, getuige daarvan deze acties: we investeren veel in beleving en communicatie, zoals met de Radio 2-kerstactie waarvan de passantentellingen 400.000 bezoekers uitwezen, de nationale actie op radio en media ‘Gezellig winkelen? Da’s even Roeselare’ tot de kusttram toe, acties zoals Hou van Mei, een sterke Batjesprogrammatie, nieuwe trekkers lokken zoals Het Kunstuur.”

Nieuw actieplan

“Vorige maand keurde de gemeenteraad een nieuw actieplan goed met extra ondersteuningssubsidies voor nieuwe zaken, bestaande zaken die renoveren en voor handelaars die zelf ook evenementen of koopacties organiseren en een versnelde invoering van leegstandsbelasting.”

“Een acquisitiemanager is aangesteld om nieuwe zaken en winkels aan te trekken naar de stad; actief worden winkels in Vlaanderen benaderd om hen te overtuigen naar Roeselare te komen, en met succes. De voorbije jaren investeerden we in de heraanleg van het kernwinkelgebied en de kleurige aankleding per seizoen van de centrumstraten, zoals nu met de lenteballonnen.”

Goedkope parking

“Binnen enkele weken organiseren we opnieuw een eigenaarsforum voor de winkelpandeigenaars van het kernwinkelgebied in nauwe samenwerking met de immo-en verkoopkantoren. De parkings in Roeselare zijn bovendien nog steeds de goedkoopste van de centrumsteden, met een eerste uur gratis in de ondergrondse parkings, 1 euro voor 4 uur shoppen in het weekend en 184 gratis shop- en go-plaatsen. We bieden ook opleidingen voor handelaars in nieuwe digitale en marketingtechnieken via de RSL Retail Academy en de terrasbelastingen zijn voorgoed afgeschaft in Roeselare.”

Niet alleen kijken, ook kopen

“We moeten blijven geloven in de kracht van onze eigen sterkte, maar realistisch zijn”, gaat burgemeester Kris Declercq verder. “Over de strategieën van grote ketens zijn we geen baas, ook in andere steden zien we deze vertrekken naar Gent en Antwerpen. De toekomst zal er een zijn van bepaalde zaken die samenwerken, zoals Icor als geslaagd voorbeeld, en de heropleving van nieuwe, jonge commerçanten van bij ons, zoals de recent bijgekomen zaken uitwijzen. Zaken met goesting, Roeselaars ondernemerschap dat we als stad voluit verder ondersteunen. Het wondermiddel bestaat niet, maar ik denk dat we ons in Roeselare samen met de handelaars maximaal inspannen en gerichte maatregelen nemen, we zitten niet langs de zijlijn te kijken.”

“We hopen ook blijvend grote ketens te consolideren en er nieuwe aan te trekken, ik ben daarvoor overigens persoonlijk al contacten gaan leggen met dergelijke ketens. Tenslotte moeten we niet alleen kijken, maar ook kopen. ‘Koop in RSL’ is niet alleen een coronaverhaal. De combinatie van aantrekkelijke straten, nog meer belevingsevents en kwalitatief aanbod moet Roeselare ook de meest kind- en gezinsvriendelijke stad van Vlaanderen maken.”