Rodenbach pakt uit met nieuw bier: Rodenbach Evolved, een ode aan de Grand Cru

Brouwerij Rodenbach, bekend voor haar uitzonderlijk Vlaams Rood-bruin bier, kondigt de lancering van Rodenbach Evolved aan. Deze nieuwe limited edition serie vertegenwoordigt een nieuwe richting voor de Rodenbach bieren.

De brouw- en keldermeesters verleggen met deze lancering hun grenzen van craftsmanship en ze omarmen meer dan ooit de geest van innovatie. Elk jaar zullen ze bierliefhebbers met een nieuwe editie van Rodenbach Evolved verrassen. Met de Evolved-lijn begint de brouwerij aan een spannende ontdekkingsreis, voor elke editie zal men rijke brouwtraditie en knowhow ‘blenden’ met creativiteit.

De eerste editie: Evolved Grand Cru Aged 10 years

“De allereerste editie van Rodenbach Evolved wordt ‘Grand Cru Aged 10 years’, een ode aan de iconische Rodenbach Grand Cru. De naam verwijst naar Rodenbach dat tien jaar op eiken foeder nr. 95 heeft gerijpt. De brouw- en keldermeesters hebben het vervolgens met een klein deel jong bier versneden. Het uitzonderlijk lang rijpingsproces geeft dit bier een werkelijk uniek karakter. De rijping heeft organische smaken van zure kersen, groene appel, leer, eik en rood fruit voortgebracht. Rodenbach Evolved Grand Cru Aged 10 years toont de ongeëvenaarde rijpingscapaciteiten van Vlaams Roodbruin bier”, aldus brouwmeester Rudi Ghequire.

Gemengde gisting

“Rodenbach Evolved Grand Cru Aged 10 years (6 % vol/alc) is een iconische bier van gemengde gisting met superieure kwaliteiten, binnen de stijl van Vlaams Rood-bruin bier”, klinkt het.

“Door zijn uitzonderlijke lange rijping in een rechtopstaande eikenhouten foeder van 65.000 liter heeft het gerijpte bier een nog meer uitgesproken houtkarakter. Net als de klassieke Grand Cru wordt ook deze Evolved afgerond door het inmengen van een klein gedeelte jonge Rodenbach. De organische smaken die zich gedurende de lange vatrijping hebben ontwikkeld zijn van een uitzonderlijke zuiverheid en gaan in de richting van zure kriek, groene appel, leder, eik, gekonfijte rode vruchten maar zijn meer versmolten door de positieve invloed van de ongeziene lange houtrijping. Het ultieme bewijs dat een Vlaams Rood-bruin bier unieke en uitzonderlijke rijpingscapaciteiten heeft en dank zij zijn 10 jarige vatrijping nog meer complexiteit en rondheid in het bier kan brengen. Kortom een iconisch bier dat niet mag ontbreken in uw bier bibliotheek! A must have.”