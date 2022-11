Robbe en Eva openen nieuw paardenpension De Stijgbeugel in Wingene

De Stijgbeugel is een nieuw paardenpension gevestigd langs de Tielsteenweg in Wingene. Robbe De Jonghe en zijn moeder Eva delen dezelfde passie voor paarden. Naast het pension bieden ze ook ponyrijlessen en kampen aan.

Robbe De Jonghe (20) is verzot op paarden en dit al van tijdens zijn kinderjaren. Hij groeide op tussen de paarden en zijn mama Eva (57) toont ook veel liefde naar de paarden toe. Begin december openen moeder en zoon samen een paardenpension onder de naam ‘De Stijgbeugel’. “Ik was zes jaar toen ik als klein ruitertje ging paardrijden bij Paardenhouderij Verwimp in Gavere”, vertelt Robbe. “Dat was de start van mijn paardengeschiedenis. Kort daarna sloot ik mij aan bij de Landelijke Rijvereniging en dan heb je een eigen pony nodig. We kochten een pony aan en iets later kwam er een tweede pony bij. Als snel werd onze tuin te klein en we verhuisden naar Nazareth. Daar nestelden wij ons met onze pony’s en al vlug volgden er enkele paarden.”

Eigen ponyclub

Robbe wilde graag lesgeven in de paardensport en samen met zijn moeder richtte hij in Nazareth ponyclub ‘De Jonghe Pony’ op. Naast het lesgeven kwamen er ook kampen bij. “Ik volgde opleidingen aan de Vlaamse Trainersschool en groeide op tot een gedreven lesgever in paardensport. Ik had toen een jong paard die mij veel uitdagingen aanbood. Ik groeide op dit vlak en de ponyclub deed het heel goed. Iedereen kon er lessen volgen en er werden ook kinderkampen georganiseerd. Het probleem deed hem voor, dat we ruimte tekort hadden. De locatie in Nazareth voldeed niet meer aan onze verwachtingen. We gingen op zoek naar een accommodatie waar we ook een pension konden starten. Zo kwamen wij in Wingene terecht. Samen met mijn mama verhuisde ik en onze paarden en pony’s verhuisden mee.”

Kleinschalig pension

Het nieuwe paardenpension kreeg de naam ‘ De Stijgbeugel’. Ruiters kunnen er hun paarden stallen. “Onze missie was een pension openhouden, waar we zelf zouden voor kiezen om ons paard te stallen. Ons doel is de paarden zo goed mogelijk te verzorgen, zo dicht mogelijk bij de natuur. We kiezen ook voor kleinschaligheid en we hebben tien boxen ter beschikking. We willen de paarden echt leren kennen om zo de omgang te personaliseren. Daarnaast willen we ook voor de ruiters een plek maken waar ze kunnen genieten en groeien, waar ze bijgestaan en begeleid kunnen worden.”

Kinderkampen

Naast het pension blijft ook De Jonghe Pony bestaan. Daar kan je terecht voor rijlessen en kinderkampen. “Naast ons pension is er ook de ponyclub voor lessen en kampen. We bieden groepslessen aan voor kinderen en gevorderden. Individuele lessen zijn ook mogelijk. De ponykampen zijn bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Tijdens de schoolvakanties gaan de kampen door en er kunnen maximaal 16 ruiters inschrijven per kamp. De ruiters worden dan onverdeeld in kleine groepen, zodat ieder kind goed aanbod komt tijdens het kamp. In de voormiddag is er rijles en over de middag leren ze manen vlechten en de paardenknoop uitvoeren. In de namiddag is er een quiz en vrij-spel.”