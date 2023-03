Rob ruilt bouwmaterialen in voor verse broodjes met ‘Pauze’

Hij was vertegenwoordiger in de bouwsector, maar heeft nu zijn eigen broodjeszaak. Rob De Vos opende vorige week ‘Pauze’ in de Stationsstraat.

Al jaren zit er pal tegenover de Sint-Paulusschool campus College in de Stationsstraat een broodjeszaak. Tussen november 2020 en november 2022 was die in handen van de zussen Stefanie en Emmelie De Coninck en hun moeder Kathy. Zij hadden al een broodjeszaak in Zwijnaarde, bij Gent, en plooien zich om logistieke redenen terug op die vestiging. Er werd daarom al enkele maanden gezocht naar een overnemer in Waregem. Dat is Rob De Vos (29) geworden. De uit Waregem afkomstige Avelgemnaar zocht naar een nieuwe uitdaging. “Ik werkte tot voor kort als vertegenwoordiger voor een bedrijf dat in bouwmaterialen deed, en ik had het wat gezien met de bouwsector. In het verleden heb ik als flexijobber regelmatig in de horeca gewerkt. Nu wou ik er echt een carrière van maken. Ik eet zelf graag (lacht) en maak graag mensen gelukkig met eten. Dat ga ik hier doen.” Ingrijpende veranderingen tegenover de vorige eigenaars plant Rob niet met ‘Pauze’. “Ik heb de kaart wat minder uitgebreid gemaakt, omdat ik het vooral belangrijk vind om met verse producten te werken. Denk aan verse kip voor de kip-curry en verse rosbief”, zegt Rob, die een deel van zijn vlees en charcuterie bij slagerij Baert uit de Toekomststraat haalt. “Daarnaast heb ik ook salades, wraps, smoothies en wat gebak. Maar het belangrijkste is een goed broodje, dat niet te duur is en waarmee je voldoende gegeten hebt.”De broodjeszaak is elke weekdag geopend van 6 uur tot 15 uur en op zaterdag van 8.30 uur tot 14 uur. “Of ik een ochtendmens ben? Nog niet, maar dat komt wel, als ik elke dag om 5 uur hier moet zijn. De eerste reacties zijn enthousiast, dat is het belangrijkste. Ik heb er zin in.” (PNW)