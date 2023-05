River Terminal heeft eindelijk exploitant gevonden, deze zomer is er al een belangrijke rol voor weggelegd

De opstart van de River Terminal Roeselare langs het kanaal zit in de laatste rechte lijn. POM West-Vlaanderen stelde het bedrijf Transferium, dat roots heeft in Roeselare, aan als concessiehouder. “Een nieuwe belangrijke stap in het duurzamer maken van het logistiek verkeer in onze provincie.”

In 2020 startten ter hoogte van de Schaapsbrug in Roeselare de werken voor de bouwen van een rivierterminal. Die bestaat uit een kaaimuur van 230 meter waar schepen kunnen aanmeren en een kaaiplateau van 18.000 m2 die gebruikt zal worden als opslagruimte. Het overslagcentrum wordt straks de ideale plek om goederen te stockeren en te wisselen van transportmiddel, bijvoorbeeld van vrachtwagen naar binnenschip of omgekeerd. “Met deze realisatie willen POM West-Vlaanderen, WVI en de stad Roeselare meer bedrijven overtuigen om over te schakelen op de binnenvaart voor het vervoer van goederen en grondstoffen. Het kanaal Roeselare- Leie is inmiddels al een van de meest druk bevaarde in West-Europa, maar we willen er nog extra op inzetten”, aldus Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen.

Roeselaarse roots

De zoektocht naar een uitbater voor de terminal verliep niet zoals gepland. “Door een ongelukkige samenloop van externe omstandigheden, moesten we de procurede noodgedwongen heropstarten”, aldus de Bethune. Dinsdag kon de nieuwe concessiehouder uiteindelijk toch voorgesteld worden. Dat is Transferium bvba, een bedrijf dat ook al actief is op een terminal in de havens van Gent en Brussel. CEO Nicola Samyn heeft Roeselaarse roots. “Veel bedrijfsleiders kennen het voordeel van de waterweg nog niet. Met de terminal bieden we een logistieke totaaloplossing aan.” Wanneer Transferium er precies met zijn activiteiten begint, is momenteel nog onduidelijk. “Onze milieuvergunning is inmiddels aangevraagd. Wanneer die goedgekeurd is kunnen we starten met de bouw van onder andere overdekte opslagruimtes, boxen en kranen.”

Werken aan de sluis in Ooigem

De nieuwe terminal zal deze zomer alvast een belangrijke rol spelen. “Eind juli starten de werken aan de sluis in Ooigem. Die zullen een maand tot zes weken lang duren. Trafiek via het kanaal zal tijdens die werken onmogelijk zijn. De River Terminal Roeselare zal een belangrijke rol spelen en dienst doen als stockageplek voor goederen zodat bedrijven achter de sluis toch kunnen blijven draaien”, aldus de Bethune.