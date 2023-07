Ring Center Kortrijk drie dagen in het teken van duurzaamheid

Shoppingcenter Ring Kortrijk zette met Eco-days drie dagen in op duurzaamheid en ecologie. Je kon op een leuke en informatieve manier kennis maken met verschillende manieren om dit te beleven en gezond te leven.

Ring Kortrijk verwelkomde acht standen die actief zijn op het gebied van duurzame producten, ecologie, upcycling en recycling. Het was een mix van informatieve standen, zoals bijvoorbeeld AD Technics die informatie verstrekte over warmtepompen, zonnepanelen en andere duurzame producten en My Greens die toonde hoe je planten kiest en onderhoudt.

Workshops

Er was ook een scala aan interactieve workshops. Bezoekers konden gratis deelnemen aan lopende workshops. Zo kon je tijdens het driedaags evenement bij De Kringloopwinkel terecht voor een workshop over het hergebruiken van oude spullen.

Bij De Sappentrapper kon iedereen zijn eigen vruchtensap trappen. “Het is eigenlijk een promotie voor het gebruik van vers fruit en gezonde voeding en beweging”, duidt Bart Huysmans van de Sappentrapper. “We geven een korte workshop hoe je snel verse smoothies maakt met eigen trapkracht.”

Broer en zus Axelle en Thibeau trapten tweemaal een smoothie. “Ik maakte tweemaal een smoothie met aardbeien en framboos. Voor de roze kleur en de goede smaak. Het was wel lekker”, glimlacht Axelle. “De eerste keer koos ik ook framboos en aardbeien en de tweede keer koos ik voor geel. Bart noemt het een Tropical met mango en ananas. Het is leuk dat we die zelf konden maken door gewoon te trappen”, aldus Thibeau.