Rik Ghillemyn wint de Wevelgemse kadobon-actie

De winactie van de gemeente waarbij letters werden verstopt in de etalages van lokale handelaars, maakte uiteindelijk 23 mensen gelukkig. Zij ontvingen kadobonnen ter waarde van 25 of 50 euro. Rik Ghillemyn was de grote winnaar. Hij trekt huiswaarts met 100 euro.

Om de kadobon en de lokale handelaars in de kijker te plaatsen, organiseerde Wevelgem een wedstrijd. Bij 13 handelaars in Moorsele, Wevelgem en Gullegem waar de kadobon kan ingewisseld worden, werden evenveel letters verstopt in de etalage. Daarmee kon een winters woord worden gevormd. Tips in de sociale media en de infokrant stuurden de kandidaten in de goede richting. Er waren bonnen te winnen voor een waarde van in totaal 1.000 euro. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat heel wat inwoners al speurend de handelszaken afliepen.

106.492 euro in 2022

“Uiteindelijk dienden 136 inwoners een antwoord in”, zegt schepen van Lokale Economie Kevin Defieuw. “Waarvan er niet minder dan 65 de juiste code ontcijferden: sneeuwvlokken. De winnaars werden uiteindelijk geselecteerd op basis van de schiftingsvraag hoeveel kadobonnen er werden gebruikt bij de handelaars in 2022. Het juiste antwoord daarop was 106.492 euro.” De 23 winnaars werden uitgenodigd naar cultuurcafé De Barriere voor een spannende afwikkeling van de winactie. Schepen Defieuw deelde op afroep de bonnen van 25 en vervolgens 50 euro uit. Tot er maar één enveloppe meer restte waarin 100 euro stak. Die was voor Rik Ghillemyn uit Moorsele, hij had het beste gegokt. De overgelukkige winnaar wist te vertellen dat het niet gemakkelijk was geweest. “Ik had het woordje sneeuwvlokjes gevonden toen er nog een tip op Facebook verscheen waardoor ik nog eens ging kijken bij fietsenmaker Axel in de Brugstraat. Daar was helaas niets te vinden, op de terugweg merkte ik echter een letter K aan café De Barriere. En ik had al een K gevonden elders, dus wist ik dat het juiste antwoord Sneeuwvlokken was.” (SL)