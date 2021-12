Resterende inboedel van bekende meubelzaak Astrid verdwijnt onder de veilinghamer

Nog tot 15 december kan je online een bod uitbrengen op tal van meubelen, zetels, decoratiespullen en zelfs werkmateriaal. Het gaat om de resterende inboedel van het intussen gesloopte Meubelen Astrid uit Ingelmunster.

Via de veilingssite www.auctelia.com wordt in 171 loten de resterende inboedel van Meubelen Astrid te koop aangeboden. “Er zijn zeker koopjes te doen”, zegt veilingmeester Hans Soenen van makelaarsbedrijf Soha uit Waregem. Hij kreeg de opdracht van de curator om alles openbaar te verkopen. “Recent werd immers het faillissement uitgesproken”, verklaart hij. “Omdat er geen overnemer gevonden werd en het huurpand waarin de inboedel is opgeslagen vrijgemaakt moet worden, verdwijnt alles onder de veilinghamer.”

Meubelen Astrid was tientallen jaren een vaste waarde in de Weststraat in Ingelmunster, niet in het minst om het legendarische reclamespotje waarin de zaak zogezegd veroordeeld werd wegens te grote kortingen. De gebouwen in de Weststraat zijn al gesloopt en een residentieel project komt er in de plaats. De inboedel zelf is opgeslagen in de Nieuwstraat, waar de meubelzaak een depot had.

Op die locatie kan je op dinsdag 14 december een kijkje gaan nemen naar de diverse loten, dit enkel na registratie via auctelia.com. Uiteraard staat het aanbod ook online, waar je van 8 tot 15 december een bod kan uitbrengen. Het aanbod is divers: meubelen uiteraard en zitbanken, stoelen maar ook decoratiemateriaal zoals bijvoorbeeld lampen en werkmateriaal uit het depot tot zelfs laptops.

Info kan je bekomen via info@soha.be, voor de eigenlijke veiling en registratie voor de kijkdag kan je op https://www.auctelia.com/nl/veiling/faillissement-meubilair-astrid/index/3013 terecht.