Residentie Parfait op plaats van voormalige gelijknamige chocolaterie

In de Roeselaarsestraat 80-82, waar Johan Geldhof en zijn echtgenote van Parfait een zaak met naam en faam maakten, komen zeven nieuwbouwappartementen. De afbraak van de huidige panden start in april, de verkoop van de appartementen loopt ondertussen als een trein.

In 2020 verliet de bekende zaak Parfait de Roeselaarsestraat om in de Manegemstraat – pal langs de Rijksweg – aan het succesverhaal verder te schrijven. De nieuwbouw op de stek waar ooit Caravans Vanhoutte gerund werd, is een trekpleister voor al wie van lekkers lust. De zaakvoerders verlieten ook het centrum omwille van bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

Maar ook de ‘oude’ winkel krijgt nu een nieuwe bestemming en daarbij werd de naam van de winkel behouden: Residentie Parfait. Wim Beyaert uit Zwevezele neemt de projectontwikkeling voor zich, Albert Immo staat in voor de verkoop. “En die vlot al meer dan aardig, er zijn al drie appartementen verkocht”, zegt Jan Vlieghe (Albert Immo). “Alle zeven appartementen beschikken over twee slaapkamers, mooi ingerichte keuken en een leefruimte met ruim terras. Elk appartement beschikt over een garage of carport met bijhorende berging, bereikbaar vanuit de Roeselaarsestraat.”

Vloerverwarming, warmtepomp en zonnepanelen zorgen voor comfort en een laag energieverbruik. Verkoopsprijs vanaf 264.000 euro.

