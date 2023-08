Renovatie van sluis in Ooigem van start: “Van cruciaal belang voor de binnenvaart”

De toegang tot het kanaal Roeselare-Leie is tot 1 september gestremd door renovatiewerken aan de sluis in Ooigem, bij Wielsbeke. Het kunstwerk is momenteel helemaal gestript. Werkelijk alles wordt vernieuwd: sluisdeuren, technieken, … De werken zijn nodig om het gebruik van het kanaal ook in de toekomst te verzekeren.

De sluis in Ooigem vormt een essentiële verbinding tussen het kanaal Roeselare-Leie en de Leie. Ze dateert echter uit begin de jaren 70 en is dan ook toe aan een grondige opknapbeurt. Deze werken gaan gepaard met een droogzetting van de sluis.

Tweede droogzetting

In 2022 vond er al een eerste natte en droge opmeting plaats met een beperkte stremming. Tot 1 september 2023 staat de sluis nu een tweede keer droog. Hiervoor werden noodschotten geplaatst die de sluisdeuren vervangen tijdens de renovatiewerken.

“Op deze manier kunnen we de stalen sluisdeuren, de schuiven van de omloopriolen en de vlottende bolders vervangen. Tegelijk worden renovatiewerken uitgevoerd aan de bijhorende betonconstructie. De elektromechanische uitrusting van de sluis, onder andere voor de aandrijving van de deuren, schuiven en bijhorende kabelwerken, wordt volledig vernieuwd. Tijdens de werken wordt de sluis tot slot ook voorbereid op de latere bediening op afstand”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “In de tweede helft van augustus worden dan de nieuwe stalen sluisdeuren geplaatst. Deze kwamen begin juli al aan op de werf, per schip.”

Minderhinderplan

Bij het voortraject met de bedrijven langs het kanaal en de kanaalgemeenten werd ingezet op het beperken van de impact van deze werken. Samen met deze bedrijven werd een traject doorlopen om de bevoorrading te garanderen.

“Een van de alternatieven die we voorzien hebben, loopt via de kade van de River Terminal Wielsbeke op de Leie. Daar wordt overgeladen op vrachtwagens om net achter de sluis de lading dan terug op schepen die op het kanaal zijn blijven liggen, over te zetten”, vertelt Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv.

“Om de mobiliteitsimpact door de toename van het aantal lokale vrachtwagenbewegingen te beperken, is samen met het lokaal bestuur Wielsbeke ook een minderhinderplan uitgewerkt met tijdelijke verkeersmaatregelen.”

24/7 doorwerken

Voor de werken zijn de klok rond vijftig mensen aan de slag. Die ploegen werken 24/7, op die manier blijft de stremming beperkt tot 35 kalenderdagen. “De renovatie van de sluis in Ooigem is van cruciaal belang voor de binnenvaart. De sluis is de enige verbinding tussen de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie en versast jaarlijks maar liefst 4 miljoen ton ladingen. Door deze werken garanderen we deze verbinding en blijven we inzetten op goederenvervoer via het water om de mobiliteit van Vlaanderen en de regio te verbeteren,” geeft Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, nog mee.

De werken zullen in totaal 16 miljoen euro kosten.