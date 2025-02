“René schakelde circusclown in om publiciteit te maken”: Juwelier Vanquaethem viert honderdjarig bestaan

Juwelen Vanquaethem is een eeuw jong. In die 100 jaar is Juwelen Vanquaethem gegroeid vanuit een vleessnijderij, over een horlogemaker naar de juwelen die vandaag aangeboden worden in de exclusieve winkel op de markt in Oostkamp. Opmerkelijk is wel dat de uurwerk- en juwelenzaak altijd van vader op dochter en schoonzoon is overgegaan.

We keren terug naar 1925. René Herteleer start na zijn opleiding bij een uurwerkmaker in Aartrijke zijn zaak in zijn ouderlijk huis in de Kortrijksestraat 9 waar zijn ouders een vleessnijderij en een café uitbaten. Door zijn huwelijk in 1937 met Renilde Demilde werken ze samen onder de naam uurwerken René Herteleer-Demilde. In het linkergedeelte van het huis worden er juwelen en uurwerken verkocht, in het rechtergedeelte wordt café gehouden. Op zondag, na de mis, worden er doeken op de biljarttafel gelegd, waarop juwelen en uurwerken worden tentoongesteld en verkocht.

Circusclown

In 1960 komt dochter Rita Herteleer samen met haar man Daniël Vanquaethem, tevens uurwerkmaker-juwelier, de zaak versterken met een tweede winkel in de Stationsstraat 7. “Zo werden vader René en zijn dochter Rita met haar echtgenoot Daniël zelfs een beetje concurrenten van elkaar. René had ook een speciale manier om reclame te maken. Als er een circus naar Oostkamp kwam, vroeg hij aan de clown of hij tijdens de voorstelling een wekker wilde aandoen en daarbij ook te willen vertellen over horloges Herteleer. René betaalde daar zelfs 700 frank voor, wat in die tijd veel geld was, maar iedereen wist daarna waar ze een nieuwe réveil konden kopen: bij Herteleer. In 1984 stopt de winkel van René en Renilde in de Kortrijksestraat”, vertelt Stefaan Vande Keere, de huidige zaakvoerder van Juwelen Vanquaethem.

20 jaar later openen Daniël en Rita een extra vestiging, enkele panden verderop. Daar kan men terecht voor de aankoop van staande klokken, pendules, tin en zilverwerk. Ook daarna blijven Daniël en Rita niet stilzitten. Ze organiseren tal van tentoonstellingen en beurzen, die door heel wat bekende Vlamingen bezocht worden. Zo komen onder meer Eddy Merckx en Will Tura langs in Oostkamp.

Persoonlijk advies

In 1989 verhuist Juwelen Vanquaethem naar een nieuwe locatie in de Kortrijksestraat 23 op de hoek met de Schooldreef, waar dochter Martine Vanquaethem samen met haar man Stefaan Vande Keere de zaak een nieuw boost geven. Zij focussen voornamelijk op het verder uitbreiden van de juwelencollectie en blijven net zoals de voorbije 64 jaar persoonlijk advies en service hoog in het vaandel dragen, iets wat tot op vandaag nog altijd wordt nagestreefd.

“De naam Vanquaethem staat voor kwaliteit en een zekere exclusiviteit”

In 2020 wordt de kans gegrepen om naar een historisch pand op het Gemeenteplein, waar de Vomac gevestigd, was te verhuizen. Het 19de-eeuwse gebouw kreeg binnenin een totale make-over tot een hedendaagse winkel in een huiselijke sfeer, waar modern design en authentieke elementen harmonieus samenkomen. En het is net daar waar Juwelier Vanquaethem voor staat: traditie en toekomst. Kort na de verhuis stappen de dochters Hanne en Lieze Vande Keere in de zaak, intussen de vierde generatie. Met hun economische en marketingachtergrond vormen zij een perfecte tandem om de zaak nu samen met hun ouders te runnen.

“Ondanks dat er nu twee generaties Vande Keere aan het roer staan, blijven we wel de naam Vanquaethem behouden omdat de naam bekend staat voor kwaliteit en een zekere exclusiviteit”, legt Stefaan Vande Keere uit. De nieuwe winkel en frisse wind bieden kansen om de collectie juwelen en horloges nog verder uit te breiden, zodat er steeds aan de wensen van de klant kan blijven voldaan worden. Zo is er, naast heel wat bekende merken, een ruim aanbod gepersonaliseerde juwelen en kan je bij Juwelier Vanquaethem terecht voor transformaties van oude juwelen naar hedendaagse ontwerpen.

