Renaat is op zijn 84ste (!) nog steeds actief als kapper: “Of ik niet aan stoppen denk? Ik zou me thuis vervelen”

Renaat Tirry is op zijn 84ste nog steeds zelfstandig kapper. “Ik doe het nog graag en blijf dus doorgaan”, zegt hij trots. In zijn salon in de Koninginnelaan staat de tijd even stil en maakt hij graag tijd voor een gesprek met zijn klanten.

“Ik werkte na mijn studies bij de drukkerij Periodica in Brussel. Daar werden Kuifje, Tintin, Ons Volk en Chez Nous gedrukt en ik was er tekenaar en retoucheur”, zegt Renaat Tirry die uit Asse afkomstig is. Na zijn huwelijk verandert hij van job. “Mijn schoonvader was kapper en zo ben ik er in gerold. Ik was 23 en kon bij hem aan de slag met een leercontract. Hij had een kapperszaak, café en sportlokaal. Alles zat onder één dak en als er te veel volk was in de kapperszaak sprong ook mijn schoonmoeder uit het café bij”, herinnert Renaat zich de begindagen. In september 1968 startte hij met zijn eigen zaak aan het station in Ternat. Hij werd dan ook actief in verschillende kappersclubs in de streek rond Ternat en Brussel: “Het was een beroepsverenigingen en we organiseerden kapperswedstrijden. Ik nam ook zelf gedurende meer dan tien jaar deel aan wedstrijden in binnen- en buitenland en behaalde prijzen in Duitsland en Parijs.”

Ondernemer

Renaat wordt al gauw een succesvol ondernemer: voorzitter van de verenigde handelaars, organisator van avondmarkten en sponsor van het lokale sportleven. Hij stichtte ook een tennisclub, organiseerde operette-avonden en optredens van Rob De Nijs en krachtpatser John Massis. Daarnaast is hij ook piloot bij aan vliegclub in Aalst. “Het waren andere tijden. Maar al die activiteiten brachten ook wel volk naar mijn zaak. Toch wilde ik mijn eigen naam niet op de etalage. Ik koos voor ‘De Kapper’ waarmee ik al snel heel bekend werd.”

Renaat knipt de Duitse superster Freddy Breck. © gf

Bij Renaat kwam bekend volk over de vloer. “Ik had wat prijzen gewonnen en de zaak raakte bekend bij mensen uit de showbizz. De Vlaamse zangers Jacques Raymond en Johnny White kwamen langs en ik coiffeerde ook Freddy Breck, de mannen van het orkest van Will Tura en Johnny Sax.” Renaat bleef kapper tot begin jaren 80, waarna hij reisde in Azië. In 1985 heropende hij De Kapper tot 1998. “Daarna ben ik opnieuw gaan reizen in Zuid-Oost Azië. Ik gaf er les en was er in Thailand jurylid bij wedstrijden.”

Tegenslagen

Renaat kende ook minder periodes. “Ik was in de jaren 70 gestart met haarstukjes en had een hele collectie pruiken. Tegenover mijn zaak in Ternat bevond zich een frituur die op een nacht uitbrandde. Gasflessen veroorzaakten een explosie die ook grote schade aanrichtte aan mijn zaak en mijn collectie pruiken”, herinnert hij zich. “Ook toen ik startte in Oostende was er miserie. Twee dagen na mijn opening werden alle bomen in de Koninginnelaan gerooid en werd de straat helemaal heraangelegd. Op een bepaald moment stond het water in mijn zaak.” Maar Renaat zette door. “Ook in de coronaperiode heb ik zwarte sneeuw gezien. De zaak moest 6 maanden dicht en ik kreeg geen premie.”

Aanspoelen

Sinds 2010 is hij in de badstad. “Ik ging er aan de slag als kapper in het revalidatiecentrum BZIO/Imbo op de Zeedijk. Na een tijdje kriebelde het weer om een eigen zaak te starten en heropende ik De Kapper vlakbij Petit Paris. Klanten die Renaat kenden in het Brusselse vinden de weg naar zijn zaak in Oostende : “Daar heeft de naam ‘De Kapper’ alles mee te maken. Ik heb veel meer klanten uit het binnenland dan van Oostende. Ze komen van Brussel, Tienen en Ternat waar ik destijds begon met De Kapper. Hier ben ik niet zo actief in het verenigingsleven als in Ternat. Maar ik ben nog altijd ondernemer en stel vast dat hier in de buurt op twee jaar tijd tien kappers zijn bij gekomen. Ik heb er geen concurrentie van want ik ben geen man van de tondeuse en knip nog traditioneel.”

Doorgaan

De kapper blijft knippen. “Toen ik in Oostende kwam wonen, was ik al 70. Ik wou aan de slag blijven voor mijn toen nog jonge kinderen. Ik ben pas voor het eerst vader geworden op mijn 64ste. Mijn kinderen zijn niet in mijn voetsporen getreden. Mijn zoon is succesvol in de horeca en mijn dochter studeert decoratie.”

Zelfs na een hartinfarct en vier overbruggingen is Renaat niet van plan om te stoppen : “Ik zou me thuis vervelen. Ik knip heren en korte dameskapsels en doe het gewoon graag. Zoals in het liedje We zullen doorgaan…”

De Kapper is open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot 18 uur in de Koninginnelaan 62, nabij Petit Paris.