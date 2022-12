‘Red De Ruiter’ verzamelt meer dan 700 handtekeningen, KMO-zone dan toch geen noodzaak

Er beweegt wat op De Ruiter. Het verzet tegen de bouw van een KMO-zone die zou ontsloten worden op de Iepersestraat groeit gestaag. Er werden onlangs 1.500 flyers gebust en na anderhalve week kwamen er al meer dan 700 flyers terug mét handtekening.

Even kort de situatie schetsen. Bij de opmaak van het Algemeen Plan van Aanleg (APA) van 1991 werd een gebied langs de Iepersestraat als bedrijvenzone ingekleurd. De oorspronkelijke bestemming als agrarisch gebied volgens het Gewestplan van 17 december 1979 werd hier als achterhaald gezien. Maar ook het APA van 1991 is volgens de actievoerders van Red De Ruiter volledig achterhaald. “Dit werd in 1991 plots bedrijvenzone omdat er sprake was van een aangetast landbouwgebied”, steekt actievoerder en Ruiterbewoner Patrick Keirse van wal. “Midden in die zone lag toen de broeierij De Jaegere, een niet-grondgebonden landbouwgerelateerd bedrijf, dat zowat de helft van de zone bezette. Onder meer na herhaaldelijke klachten van omwonenden over geur- en insectenhinder, werd de bedrijfsactiviteit daar gestopt en werden alle bedrijfsgebouwen, na jaren leegstand, in 2022 uiteindelijk gesloopt. De rest van de zone werd en wordt tot op heden als landbouwgebied uitgebaat. Het argument dat het hier gaat over een aangetast landbouwgebied is intussen achterhaald. Het argument van de samenhang met de kmo-zones aan de overkant van de ring, snijdt ook geen hout. Immers, de overkant van de ring is intussen gewoon toegebouwd als woonzone.”

“Op vandaag is er blijkbaar nog steeds zeer veel vraag naar bijkomende bedrijvengronden. Daarom voorziet de stad enkele nieuwe bedrijventerreinen op haar grondgebied. De stad haalt aan dat eerst de beschikbare KMO-zones, in casu die op De Ruiter, moeten gebruikt worden vooraleer Roeselare in aanmerking kan komen voor de toekenning van nieuwe bedrijventerreinen. Dat is pertinent onwaar. Wij hebben immers in een schrijven naar de provinciale overheid én naar de dienst ruimtelijke planning van de Vlaamse Gemeenschap gevraagd of dit één van de voorwaarden is om nieuwe bedrijventerreinen toe te kennen. Beide overheden zetten zwart op wit dat er geen enkele formele eis van hun kant is om de ontwikkeling van deze gronden tot kmo-zone als voorwaarde aan te wenden om ook elders open ruimte om te zetten in bedrijfsgrond.”

Voortschrijdend inzicht

“De dienst Ruimtelijke Planning van de provincie West-Vlaanderen en het departement omgeving van de Vlaamse Gemeenschap geven onomwonden aan dat de stad de bestemming van deze gronden kan wijzigen als een eerdere beslissing intussen achterhaald zou zijn.”

“Beide overheden zetten zwart op wit dat er geen enkele formele eis van hun kant is om De Ruiter-gronden te ontwikkelen”

“Anders dan de stad beweert, is het dus niet te laat om de bestemming alsnog te wijzigen. Met het RUP Groenestraat werd onlangs de bestemming van de aanpalende zone langs de rijksweg gewijzigd: een zone voor gemeenschapsvoorziening in het APA van 1991 wordt bedrijvenzone. Een bestemmingswijziging kan dus als het past in het beleidsplan van de stad. Voortschrijdend inzicht bij de bevolking en gewijzigde staat van het terrein ten spijt, blijft voor de stad de visie van 1991 van kmo-zone pal in het woongebied van De Ruiter bestaan.”

“De stedelijke overheid voert ook aan dat er bij het aanpassen van het APA in 1991 niemand bezwaar aantekende en dat dit nu te laat is om te reageren. Vooreerst is de staat van het terrein, met de stopzetting van de broeierij De Jaegere, fundamenteel veranderd. Vervolgens zijn er ook voortschrijdend inzicht en gewijzigde inzichten op vlak van milieu, mobiliteit en woonklimaat. In zowat alle beleidsdomeinen worden daardoor vroegere evidenties in vraag gesteld en/of herroepen: de megastallen en het stikstofdossier, asbest, ondergrondse stookolietanks, gebruik van fossiele brandstoffen en pesticiden… Dat 30 jaar geleden niemand reageerde, wie durft nu zoiets als argument op tafel leggen?”

Niet meer mogelijk

“We moeten nog de eerste mens tegenkomen die dit een geschikte locatie voor een kmo-zone vindt. De toenmalige schepen bevoegd voor ruimtelijke planning, Marc Vanwalleghem, zei vorig jaar in De Krant van West-Vlaanderen dat hij het eens was met de hypothetische stelling dat dergelijke aanpassing van het APA vandaag wellicht niet meer mogelijk zou zijn.”

“Een ambtenaar van het departement omgeving van de Vlaamse Gemeenschap die ons telefonisch te woord stond, rondde het gesprek af met deze boodschap: ‘Ik kan jullie alleen maar aanraden jullie inspanningen te verhogen om het stadsbestuur tot andere inzichten te bewegen om niet de fouten van 30 jaar geleden te herhalen.’ En dat is precies wat we zullen blijven doen.”